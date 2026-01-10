طقس غدًا الأحد 11 يناير 2026 يشهد برودة شديدة وانخفاض الحرارة وشبورة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدًا الأحد 11 يناير 2026 استمرار تراجع درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، في أجواء شتوية واضحة، مع تحذيرات من تكون شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الأولى.
أجواء شديدة البرودة فجرًا وميل للدفء نهارًا
يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر على أغلب المناطق، قبل أن يتحسن نسبيًا ويميل إلى الدفء خلال ساعات النهار، على أن تعود الأجواء شديدة البرودة مرة أخرى ليلًا، خاصة في الساعات المتأخرة.
الصقيع يهدد المحاصيل الزراعية
وحذرت هيئة الأرصاد من تكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد، ووسط سيناء، وأجزاء من الصحراء الغربية، ما يستوجب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحاصيل من التلف.
شبورة كثيفة تقلل الرؤية على الطرق
ومن المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة في الفترة من الثالثة وحتى العاشرة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
سحب منخفضة وفرص أمطار خفيفة
كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر، مع فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات
القاهرة الكبرى: العظمى 20° – الصغرى 10°
الإسكندرية: العظمى 20° – الصغرى 10°
مطروح: العظمى 20° – الصغرى 9°
سوهاج: العظمى 23° – الصغرى 9°
قنا: العظمى 24° – الصغرى 10°
أسوان: العظمى 25° – الصغرى 11°
- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين
1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.
2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.
3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.
4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.
5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.
