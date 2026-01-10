طقس مستقر نهارًا وتحذيرات رسمية من شبورة صباحية السبت 10 يناير 2026

تشهد مصر، اعتبارًا من السبت 10 يناير 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الطقس، حيث تسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار على معظم المناطق، يقابلها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.

تحذيرات مبكرة من الشبورة

وأطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات مبكرة بشأن الشبورة المائية، المتوقع ظهورها بكثافة متفاوتة على عدد من الطرق الحيوية، خاصة تلك القريبة من الترع والمسطحات المائية، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

خريطة الحرارة المتوقعة

وبحسب بيان الأرصاد، تسجل درجات الحرارة معدلات متقاربة بين المناطق، مع اعتدال ملحوظ نهارًا وبرودة واضحة ليلًا، خاصة في شمال الصعيد والمناطق الصحراوية.

أوضحت الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

العظمى 19° – الصغرى 11°

السواحل الشمالية:

العظمى 19° – الصغرى 10°

شمال الصعيد:

العظمى 19° – الصغرى 5°

جنوب الصعيد:

العظمى 23° – الصغرى 10°

- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

