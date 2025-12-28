طقس شتوي بارد واضطراب ملاحي متوقع.. الأرصاد تصدر تحذيرات عاجلة اليوم الأحد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، محذّرة من تقلبات جوية تشمل انخفاض درجات الحرارة، وشبورة مائية كثيفة، ونشاط ملحوظ للرياح.

اعتدال نسبي نهارًا وبرودة شديدة ليلًا

وأكدت الأرصاد أن البلاد تشهد طقسًا مائلًا للاعتدال خلال ساعات النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ مع دخول الليل، لتسود أجواء شديدة البرودة خاصة في الساعات المتأخرة.

خريطة الأمطار المتوقعة

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من شمال سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، بينما تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

شبورة صباحية وتحذير لقائدي المركبات

وحذّرت الهيئة من شبورة مائية كثيفة قد تؤثر على الرؤية الأفقية صباحًا، مطالبة السائقين بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة.



اضطراب البحر المتوسط.

كما أشارت الأرصاد إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، نتيجة نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها بين 40 و60 كم/س، وارتفاع الأمواج لأكثر من 3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 20° – الصغرى 11°

السواحل الشمالية: العظمى 19° – الصغرى 10°

شمال الصعيد: العظمى 21° – الصغرى 7°

جنوب الصعيد: العظمى 24° – الصغرى 11°

- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

