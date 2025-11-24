طقس الاثنين: انخفاض الحرارة مع أمطار متفرقة ورياح نشطة على أغلب المحافظات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا واضحًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025.

حيث تتراوح العظمى على السواحل الشمالية بين 24 و26 درجة، بينما تصل إلى 26 – 28 درجة في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتبلغ 27 – 32 درجة جنوب البلاد.

فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة

تستمر فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد، سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، مع استمرار ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على فترات. وتشير التوقعات إلى أن الأمطار قد تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة في بعض المناطق.

شبورة مائية كثيفة وتأثير الرياح

تستمر الشبورة المائية الكثيفة على الطرق من الثانية صباحًا حتى العاشرة، خصوصًا في شمال البلاد، القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية. كما يشهد طقس اليوم نشاطًا متقطعًا للرياح في السواحل الشمالية، الوجه البحري، شمال الصعيد، والوادي الجديد، مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 28° – الصغرى 17°

السواحل الشمالية: العظمى 25° – الصغرى 16°

شمال الصعيد: العظمى 28° – الصغرى 14°

جنوب الصعيد: العظمى 32° – الصغرى 18°

نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

