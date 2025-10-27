طقس الإثنين 27 أكتوبر خريفي معتدل.. شبورة على الطرق وبرودة خفيفة ليلًا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، طقسًا خريفيًا معتدلًا على أغلب الأنحاء، مائلًا للبرودة في الساعات الأولى من الصباح، بينما يميل للحرارة خلال فترات النهار، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ولطيفًا في أول الليل مائلًا للبرودة في آخره ، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.

شبورة مائية كثيفة تقلل الرؤية على الطرق

وحذّرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة خلال الفترة ما بين الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق، مطالبة قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة.



سحب منخفضة ورذاذ خفيف متوقع

كما أشارت الأرصاد إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر على الأنشطة اليومية.



درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 27 أكتوبر 2025

القاهرة الكبرى: العظمى 29° – الصغرى 20°

الإسكندرية: العظمى 28° – الصغرى 19°

مطروح: العظمى 27° – الصغرى 19°

سوهاج: العظمى 34° – الصغرى 18°

قنا: العظمى 36° – الصغرى 18°

أسوان: العظمى 36° – الصغرى 22°

نصائح الأرصاد للمواطنين لمواجهة التغيرات الجوية

1. الحذر من الشبورة المائية

القيادة بهدوء خلال الساعات الأولى من الصباح لتفادي الحوادث.

تجنب استخدام الكشافات العالية أثناء الشبورة لأنها تقلل من وضوح الرؤية.

2. الاستعداد للأمطار

حمل مظلة أثناء الخروج، خصوصًا في المحافظات الساحلية والوجه البحري.

الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

عدم ركن السيارات أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية في أثناء الرياح والأمطار الغزيرة.

3. التعامل مع الرياح وتقلبات الجو

غلق النوافذ جيدًا عند نشاط الرياح.

تجنب الوقوف بجوار الأشجار أو اللوحات المعدنية أثناء العواصف.

متابعة نشرات الطقس يوميًا لتجنب المفاجآت الجوية.

4. ارتداء الملابس المناسبة

ارتداء ملابس خريفية معتدلة في النهار، مع ملابس أثقل ليلًا بسبب برودة الجو.

تجنب التخفيف المفاجئ في الملابس لتفادي نزلات البرد.

5. نصائح عامة

متابعة تحذيرات هيئة الأرصاد عبر المصادر الرسمية.

تجنب الأنشطة البحرية في فترات اضطراب الملاحة.

الاهتمام بتدفئة كبار السن والأطفال ليلًا مع انخفاض الحرارة.

