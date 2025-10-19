طقس الأحد.. أجواء دافئة نهارًا باردة ليلًا وتحذيرات من شبورة وتقلبات خريفية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تسود أجواء خريفية غير مستقرة اليوم الأحد 19 أكتوبر2025 ، حيث تميل البرودة في الصباح الباكر بينما تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا نسبيًا خلال النهار، لتصبح حارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على الجنوب ، وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

سحب خفيفة ورذاذ متقطع



ومن المتوقع ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى مدن القناة، مع فرص لسقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق الساحلية.

رياح نشطة وارتفاع أمواج



تستمر الرياح النشطة على البحر الأحمر وخليج السويس بسرعة بين 40 و60 كم/س، مع ارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية.

درجات الحرارة اليوم الأحد في محافظات مصر

القاهرة الكبرى

تشهد محافظات القاهرة الكبرى طقسًا معتدلًا صباحًا حارًا نهارًا، وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

- القاهرة 30° للعظمى – 20° للصغرى،

الجيزة 30° – 20°،

القليوبية 30° – 20°.

- الوجه البحري والساحل الشمالي

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، مع نسمات لطيفة ليلًا، وجاءت الدرجات كالآتي:

الإسكندرية 28° – 19°،

مطروح 26° – 16°،

كفر الشيخ 29° – 19°،

البحيرة 29° – 19°،

دمياط 27° – 19°.

- مدن القناة وسيناء

يتوقع أن يكون الطقس معتدلًا صباحًا مائلًا للحرارة نهارًا على مدن القناة وسيناء، مع نشاط للرياح أحيانًا:

بورسعيد 27° – 19°،

الإسماعيلية 31° – 19°،

السويس 31° – 20°،

العريش 28° – 18°،

شرم الشيخ 35° – 25°،

نويبع 34° – 24°.

- إقليم الدلتا والوسط

طقس خريفي مستقر يسود محافظات الدلتا والوسط، مع شبورة مائية في الصباح على الطرق السريعة:

المنوفية 30° – 19°،

الغربية 30° – 19°،

الدقهلية 30° – 19°.

- الوجه القبلي (الصعيد)

يشهد صعيد مصر طقسًا شديد الحرارة نهارًا معتدلًا ليلًا، مع فروق واضحة بين درجات الحرارة العظمى والصغرى:

المنيا 34° – 19°،

أسيوط 35° – 19°،

سوهاج 35° – 19°،

قنا 36° – 21°،

الأقصر 37° – 22°،

أسوان 38° – 23°،

الوادي الجديد 37° – 21°.

- مدن البحر الأحمر

تشهد مدن البحر الأحمر طقسًا حارًا نهارًا معتدلًا ليلًا مع نشاط نسبي للرياح وارتفاع طفيف في الأمواج:

الغردقة 34° – 24°،

مرسى علم 34° – 24°،

حلايب وشلاتين 33° – 25°.

اقرأ أيضًا:

أجواء شديدة الحرارة نهارًا .. ورطوبة مرتفعة تعمّ البلاد غداً السبت

طقس الاثنين.. رطوبة مرتفعة وأمطار رعدية وهبّات حرارية تضرب عدة مناطق