أمطار خفيفة ونسمة هواء باردة .. تفاصيل طقس الخميس من الأرصاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، الموافق 16 أكتوبر 2025، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدلًا في أول الليل، ومائلًا للبرودة في ساعاته المتأخرة ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

شبورة مائية على الطرق المؤدية للقاهرة وشمال الصعيد

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية خفيفة إلى متوسطة في ساعات الصباح الباكر (من الرابعة حتى الثامنة صباحًا)، على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومدن القناة، ووسط سيناء، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

فرص أمطار محدودة على بعض المناطق

كما أوضحت الأرصاد أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة في بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، وتمتد جنوبيًا حتى مدينة حلايب، مع احتمال ظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

نشاط رياح معتدل يلطّف الأجواء

وتوقعت الهيئة نشاطًا للرياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، يسهم في تلطيف الأجواء خاصة أثناء الليل، كما تنشط الرياح على خليج السويس بسرعة تتراوح بين 40 إلى 60 كم/س، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025

القاهرة الكبرى

القاهرة: 28° عظمى – 19° صغرى

الجيزة: 28° عظمى – 18° صغرى

القليوبية: 28° عظمى – 18° صغرى

الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: 27° عظمى – 18° صغرى

مطروح: 26° عظمى – 17° صغرى

دمياط: 27° عظمى – 19° صغرى

كفر الشيخ: 28° عظمى – 18° صغرى

إقليم الدلتا

المنوفية: 28° عظمى – 18° صغرى

الغربية: 28° عظمى – 18° صغرى

الدقهلية: 29° عظمى – 19° صغرى

الشرقية: 29° عظمى – 18° صغرى

مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: 29° عظمى – 18° صغرى

السويس: 29° عظمى – 19° صغرى

بورسعيد: 27° عظمى – 20° صغرى

العريش: 28° عظمى – 18° صغرى

سانت كاترين: 23° عظمى – 12° صغرى

الوجه القبلي (الصعيد)

بني سويف: 30° عظمى – 18° صغرى

المنيا: 31° عظمى – 18° صغرى

أسيوط: 31° عظمى – 19° صغرى

سوهاج: 32° عظمى – 19° صغرى

قنا: 36° عظمى – 20° صغرى

الأقصر: 37° عظمى – 22° صغرى

أسوان: 38° عظمى – 23° صغرى

مدن البحر الأحمر

الغردقة: 33° عظمى – 23° صغرى

شرم الشيخ: 34° عظمى – 25° صغرى

مرسى علم: 34° عظمى – 24° صغرى

سفاجا: 33° عظمى – 23° صغرى

تنبيه عام للمواطنين

نصحت هيئة الأرصاد المواطنين بمتابعة النشرات الجوية أولًا بأول، وارتداء ملابس خريفية مناسبة في فترات الليل والصباح الباكر، والقيادة بهدوء في مناطق الشبورة، خاصة على الطرق السريعة المؤدية إلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

