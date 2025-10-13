طقس معتدل ونهار دافئ في مصر .. شبورة صباحية ورياح تهدئ الأجواء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 ، طقس خريفي معتدل على معظم محافظات الجمهورية، مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومائلًا للبرودة في ساعات الليل المتأخرة ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

شبورة صباحية وسحب خفيفة

وأشارت الأرصاد إلى تكوّن شبورة مائية خفيفة إلى متوسطة في الصباح الباكر من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تظهر سحب منخفضة على مناطق متفرقة من شمال الجمهورية قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

رياح نشطة وأجواء لطيفة ليلًا

وأكدت الهيئة أن هناك نشاطًا للرياح على فترات متقطعة بمناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، يعمل على تلطيف الأجواء خاصة في الظل وخلال ساعات الليل.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

القاهرة الكبرى: العظمى 29°، الصغرى 19°

الإسكندرية: العظمى 27°، الصغرى 20°

مطروح: العظمى 25°، الصغرى 19°

سوهاج: العظمى 31°، الصغرى 19°

قنا: العظمى 33°، الصغرى 20°

أسوان: العظمى 34°، الصغرى 21°

نصيحة الأرصاد للمواطنين

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة تجنب القيادة السريعة في الصباح الباكر بسبب الشبورة، وارتداء ملابس خريفية خفيفة ليلًا خاصة للأطفال وكبار السن، مع متابعة النشرات الجوية اليومية تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في الطقس.

