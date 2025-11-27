كانت حامل وسقطت.. تفاصيل جديدة عن الإعلامية هبة الزياد قبل رحيلها

ميار الببلاوي تكشف السر الأكثر ألمًا في حياة الإعلامية هبة الزياد

أعادت الفنانة ميار الببلاوي فتح ملف الرحيل المفاجئ لـ الإعلامية هبة الزياد، بعدما كشفت في منشور مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي عن أزمة إنسانية عاشتها الراحلة قبل وفاتها بوقت قصير، وأكدت ميار أن الإعلامية هبة الزياد كانت حاملًا، لكنها تعرضت لإجهاض صعب ترك أثرًا نفسيًا عميقًا لديها، وهو ما لم يكن يعرفه الكثيرون من جمهورها ومتابعيها، ويرصد الموجز التفاصيل.

إيمان وصبر.. رسائل ميار الببلاوي عن الإعلامية هبة الزياد

وأوضحت ميار الببلاوي أن الإعلامية هبة الزياد كانت تتمتع بروح طيبة ومساندة للجميع، رغم أنها كانت تمر بظروف قاسية. وأشارت إلى أن فقدان الحمل كان صدمة كبيرة للجميع، لكنها وجدت في صبر الإعلامية هبة الزياد درسًا في القوة الإنسانية، مؤكدة أنها قالت لها حينها: “جزء منك سبقك إلى الجنة، وإن شاء الله يشفع لك”. هذه الكلمات، كما قالت، تعكس حجم الإيمان الذي كانت تتحلى به الإعلامية هبة الزياد خلال محنتها.

دعوات بالرحمة وذكريات محبة عن الإعلامية هبة الزياد

وأضافت ميار في نعيها أن الإعلامية هبة الزياد تركت فراغًا كبيرًا في قلوب من عرفوها، مشيرة إلى أنها كانت “خدومة ورقيقة وطموحة بشكل لا يشبه أحدًا”، وأكدت أن شباب الإعلامية هبة الزياد سيظل ذكرى مؤلمة، داعية الله أن يمد قبرها مدّ البصر ويمنحها رحمة واسعة، وأشارت إلى أن فقدان الإعلامية هبة الزياد ليس مجرد خبر، بل جرح إنساني لدى كل من تعامل معها.

كواليس لا يعرفها الجمهور عن حياة الإعلامية هبة الزياد

الكشف الذي روته ميار يسلط الضوء على الجانب الإنساني البعيد عن الكاميرا في حياة الإعلامية هبة الزياد، إذ عُرفت بنشاطها الإعلامي الجريء، بينما ظلت ظروفها الشخصية بعيدة تمامًا عن الأضواء، ويؤكد ما ذكرته ميار أن الإعلامية هبة الزياد كانت تواجه ضغوطًا وانفعالات قاسية، رغم حرصها الدائم على الظهور بابتسامة أمام جمهورها.

الإعلامية هبة الزياد.. مسيرة حافلة رغم الرحيل المبكر

رحيل الإعلامية هبة الزياد عن 32 عامًا لم يمنع سيرتها المهنية من البقاء حاضرة، إذ امتدت خبرتها لأكثر من 15 عامًا، وقدمت خلالها أكثر من 32 برنامجًا تلفزيونيًا في مجالات اجتماعية وثقافية وإنسانية، وتميزت الإعلامية هبة الزياد بأسلوب مباشر وجريء، وحصدت مشاهدات تجاوزت ثلاثة مليارات خلال ثماني سنوات فقط، ما جعلها واحدة من أبرز الوجوه الإعلامية على منصات التواصل.

إنجازات علمية نادرة للإعلامية هبة الزياد

لم تكتفِ الإعلامية هبة الزياد بالعمل التلفزيوني، بل حصلت على بكالوريوس إعلام بتقدير امتياز، ثم تابعت دراسات أكاديمية عميقة شملت الإعلام الدولي والفيزياء الجينية وعلم الغيبيات، إلى جانب عشرات الدورات المتخصصة عالميًا، تلك المؤهلات منحت الإعلامية هبة الزياد قدرة على صناعة محتوى مختلف في طرحه وزاوية رؤيته.

كاتبة وروائية.. جانب آخر في حياة الإعلامية هبة الزياد

وبرزت الإعلامية هبة الزياد في عالم الكتابة من خلال مجموعة من الأعمال الفكرية والروائية، مثل “روزانا”، و“قواعد الخروج عن القواعد”، و“بحيرة من بكاء البشر”، و“موت على قيد الحياة”، هذه المؤلفات أظهرت جانبًا فكريًا عميقًا لدى الإعلامية هبة الزياد، ورسّخت حضورها كصوت مؤثر خارج الشاشة أيضًا.

اقرأ أيضًا:

إحالة المتهم بالتشهير وسب الإعلامية هبة الزياد للمحاكمة العاجلة



هبة الزياد عن شائعة وفاتها: أنا بخير الحمد الله

