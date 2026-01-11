اتحاد منتجي الدواجن يوضح أسباب تراجع الأسعار ويحدد السعر العادل للمستهلك

انخفاض أسعار الدواجن في المزارع

كشف المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن البيضاء خلال الأيام الأخيرة، مقارنة بالأسبوعين الماضيين، موضحًا أن سعر الكيلو في المزرعة انخفض من 75 جنيهًا إلى 70 جنيهًا، بفارق 5 جنيهات للكيلو، ويستعرض الموجز التفاصيل.

السعر العادل للدواجن في الأسواق

وأوضح رئيس اتحاد منتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «هي»، أن وصول سعر كيلو الدواجن للمستهلك بأقل من 80 جنيهًا يُعد سعرًا عادلًا يحقق التوازن بين مصلحة المربين وقدرة المستهلك الشرائية، خاصة مع خروج الدواجن من المزرعة بسعر 70 جنيهًا.

وأشار إلى أن الدواجن تُعد حاليًا من أرخص مصادر البروتين الحيواني المتاحة في السوق، مقارنة بغيرها من اللحوم.

توقعات أسعار الدواجن في رمضان

وتوقع العناني استقرار أسعار الدواجن خلال شهر رمضان المقبل دون أي زيادات، داعيًا إلى ضرورة تهيئة مناخ هادئ ومستقر للمنتجين، بما يضمن استمرار ضخ الكميات المطلوبة في الأسواق ومنع أي اضطرابات سعرية.

أسباب ارتفاع أسعار الدواجن مؤخرًا

وعن أسباب الارتفاع الذي شهده السوق خلال الأسبوعين الماضيين، أوضح رئيس الاتحاد أن زيادة الطلب تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد كانت السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار بشكل مؤقت.

تحذير من الشائعات حول أسعار الدواجن

وحذر العناني من خطورة تداول الأخبار غير الدقيقة المتعلقة بأسعار الدواجن، مؤكدًا أن الشائعات تُربك السوق وتؤثر سلبًا على قرارات المنتجين والمستهلكين، مشددًا على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية والمتخصصة للحصول على المعلومات الصحيحة.