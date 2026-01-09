الفراخ بـ75 جنيهًا.. شعبة الدواجن تفسر ارتفاع الأسعار بعد 4 أشهر خسائر

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الحديث يتركز دائمًا على الزيادات، بينما يتم تجاهل فترات الانخفاض التي تكبد فيها المنتجون خسائر كبيرة، ويرصد الموجز التفاصيل.

انخفاض الأسعار سابقًا وخسائر المنتجين

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن أسعار الدواجن ظلت منخفضة لمدة أربعة أشهر متتالية، حيث تراوح سعر الكيلو في المزرعة بين 53 و55 جنيهًا، ثم وصل إلى 57 جنيهًا، وهي أسعار وصفها بغير العادلة للمنتج، إذ كانت أقل من تكلفة الإنتاج الفعلية.

وأشار إلى أن المنتجين تحملوا خلال تلك الفترة خسائر فادحة، نتيجة بيع الدواجن بأسعار تقل عن سعر التكلفة، وهو ما أثر سلبًا على استمرارية الإنتاج داخل المزارع.

تحرك الأسعار مع المواسم

وأضاف أن تحرك أسعار الدواجن جاء تزامنًا مع دخول المواسم، وهو ما أدى إلى شكاوى واسعة من ارتفاع الأسعار، رغم أن هذا التحرك – بحسب قوله – يعيد التوازن للسوق بعد أشهر من الخسائر.

وأكد أن أسعار الدواجن اليوم في المزرعة تسجل ما بين 75 و76 جنيهًا للكيلو، موضحًا أن هذه الزيادة جاءت نتيجة عوامل إنتاجية وموسمية، وليست عشوائية.

ارتفاع تكلفة الإنتاج في فصل الشتاء

ولفت رئيس شعبة الدواجن إلى أن فصل الشتاء يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في تكلفة إنتاج الدواجن، بسبب زيادة الاعتماد على التحصينات والأمصال، خوفًا من انتشار الأمراض، فضلًا عن تحمل أصحاب المزارع تكاليف تشغيل الدفايات للحفاظ على الثروة الداجنة ومنع حالات النفوق.

ضبط الأسعار يضمن استمرار الإنتاج

وشدد الدكتور عبد العزيز السيد على أن ضبط أسعار الدواجن يضمن استمرار الإنتاج وعدم خروج المربين من المنظومة، مؤكدًا أن خفض الأسعار بشكل غير مدروس يؤدي إلى تحميل المنتج فارق التكلفة، ما يهدد استقرار سوق الدواجن على المدى الطويل.