وزير الزراعة: انخفاض أسعار الدواجن قبل رمضان واستقرار السوق

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أسعار الدواجن ستشهد انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، نتيجة تعاون مشترك بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسواق، ويرصد الموجز التفاصيل.

تعاون حكومي مع القطاع الخاص لضبط الأسعار

أوضح وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع اتحاد منتجي الدواجن لخفض الأسعار وضمان استقرار السوق، مؤكدًا أن أزمة منتجي الدواجن انتهت بالفعل وأن الأسعار الحالية في حالة استقرار.

منافذ بيع بأسعار مخفضة خلال 15 يومًا

وأشار علاء فاروق إلى أنه سيتم، خلال 15 يومًا، تخصيص أماكن لبيع منتجات وزارة الزراعة بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع وزارة التموين، بهدف دعم المواطن البسيط وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، خاصة مع زيادة الطلب خلال شهر رمضان.

وفرة في المعروض ونفي شائعات ارتفاع الأسعار

ونفى وزير الزراعة ما تردد حول وصول سعر الكتكوت إلى 20 و25 و30 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة، ولا يوجد أي مبرر لارتفاع أسعار الدواجن في الوقت الحالي، مشددًا على أن الزيادات الأخيرة مؤقتة وستعود الأسعار إلى قيمتها الحقيقية قريبًا.

استثمارات ضخمة ودعم صغار المربين

وأوضح فاروق أن استثمارات صناعة الدواجن في مصر تجاوزت 100 مليار جنيه، مؤكدًا أن الوزارة تضع دعم هذه الصناعة على رأس أولوياتها، مع تقديم دعم مستمر للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والحفاظ على حقوق صغار المربين وتذليل العقبات أمامهم لضمان استمرارية الإنتاج.

رؤية رئاسية لتطوير القطاع الزراعي

واختتم وزير الزراعة تصريحاته بالتأكيد على تقدير الوزارة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القطاع الزراعي، ودعم الصناعات المرتبطة به، وعلى رأسها صناعة الدواجن، باعتبارها من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.