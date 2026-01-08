وزير التموين يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار استعدادًا لشهر رمضان

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية تعزيز دور مديريات التموين باعتبارها خط الدفاع الأول عن حقوق المستهلك، مع توحيد آليات العمل والرقابة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

اجتماع موسع لقيادات التموين بالمحافظات

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير التموين مع مديري ووكلاء مديريات التموين على مستوى الجمهورية، بحضور نواب ومساعدي الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية، إلى جانب قيادات الجهات التابعة، ومنها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهيئة السلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين.

تكثيف التواجد الميداني ومنع المخالفات

وشدد الوزير، في مستهل الاجتماع، على ضرورة التواجد الميداني المكثف في الشوارع والأسواق، بما يعزز الدور الوقائي للأجهزة الرقابية، ويسهم في منع المخالفات قبل وقوعها، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تقصير يمس حقوق المواطنين أو يؤثر على استقرار السوق.

تطبيق القوانين وتفعيل الغرامات

وأكد شريف فاروق الالتزام الصارم بتطبيق القوانين والقرارات المنظمة للأسواق، مع تفعيل الغرامات الوزارية بدقة، حفاظًا على المال العام، وتحقيق الانضباط، سواء تجاه المتعاملين في السوق أو القائمين على منظومة الرقابة.

تقييم الأداء بالنتائج على أرض الواقع

وأوضح وزير التموين أن تقييم أداء مديريات التموين خلال المرحلة المقبلة سيعتمد على النتائج الفعلية الملموسة، ومدى انعكاسها على استقرار الأسواق ورضا المواطنين، وليس فقط على عدد الحملات الرقابية المنفذة.

استعدادات «أهلًا رمضان» وأسواق اليوم الواحد

وفي إطار الاستعداد لشهر رمضان، وجه الوزير بالتنسيق الفوري مع المحافظين لاختيار مواقع استراتيجية لإقامة معارض «أهلًا رمضان»، بما يضمن توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، مع تغطية جغرافية متوازنة داخل كل محافظة.

كما شدد على تكثيف الرقابة على أسواق «اليوم الواحد»، والمتابعة اليومية لتوافر السلع وجودتها، وضمان انتظام ضخها من مخازن الجملة إلى المنافذ التموينية.

الجاهزية لموسم توريد القمح 2026

وأكد الوزير ضرورة الاستعداد الكامل لموسم توريد القمح المحلي لعام 2026، من خلال التأكد من الجاهزية الفنية لأماكن التخزين، وإجراء الصيانة الدورية، بما يضمن الحفاظ على جودة الأقماح وانتظام عمليات التوريد.

منح الضبطية القضائية وتطوير الخدمات

وفي سياق تطوير الأداء المؤسسي، أعلن شريف فاروق منح صفة الضبطية القضائية لأكثر من 3000 مفتش تموين، لتعزيز السيطرة الرقابية على المخابز والمطاحن ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

كما وجه بالارتقاء بمنظومة خدمة المواطنين، وتسريع الاستجابة للشكاوى عبر البوابة الإلكترونية الموحدة، والاستفادة من وسائل التواصل الحديثة لتحسين جودة الخدمات.

العمل بروح الفريق الواحد

واختتم وزير التموين الاجتماع بالتأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، ودعم الكوادر الشابة، والالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة داخل مديريات التموين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.