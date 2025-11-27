وفاة الإعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ.. رحيل صادم لإحدى أبرز وجوه الشاشة

إعلان مفاجئ عبر فيسبوك

أحدث إعلان وفاة الإعلامية هبة الزياد صدمة واسعة في الأوساط الإعلامية، بعدما نشر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك بيانًا مقتضبًا أكد رحيلها في الساعات الأولى من صباح الخميس 27 نوفمبر. وجاء في البيان: «إن لله ما أخذ وله ما أعطى… صاحبة هذا الحساب الإعلامية الدكتورة هبة الزياد في ذمة الله»، ويرصد الموجز التفاصيل.

مسيرة إعلامية حافلة وتنوّع استثنائي في البرامج

برزت هبة الزياد كأحد أبرز الوجوه التلفزيونية في مصر والعالم العربي، حيث قدمت أكثر من 32 برنامجًا تنوعت بين السياسة والمجتمع والطب والفن والعلوم والأسرة وحتى موضوعات الماورائيات، ما جعلها حالة خاصة في الإعلام المصري بقدرتها على الانتقال بين مجالات متعددة دون أن تفقد ثقة الجمهور.

وقد ظهرت آخر مرة على شاشة قناة الشمس في الموسم الثاني من برنامج "ترند TV" يوليو الماضي، مواصلة حضورها الإعلامي النشط حتى أيام قليلة قبل وفاتها.

وفاة مفاجئة دون مقدمات صحية

بحسب مصادر مقربة من الراحلة، لم تُعانِ هبة الزياد من أي مشكلات صحية مؤخراً، وكانت تمارس عملها بشكل طبيعي، إلا أن وفاتها جاءت فجائية تمامًا، وهو ما فسر غيابها عن تسجيل حلقة برنامجها الأخير الأسبوع الماضي، قبل أن يتأكد الخبر الصادم اليوم.

وقد شُيّع جثمانها صباح اليوم، فيما يُقام العزاء غدًا في كفر الدوار.

نعي من مالكة قناة الشمس

حرصت الإعلامية سميرة الدغيدي، مالكة قناة الشمس، على نعي الراحلة بكلمات مؤثرة، مؤكدة أنها كانت نموذجًا للطاقة الإيجابية والعمل الجاد. وقالت عبر صفحتها: "الخبر صدمة كبيرة… آخر مرة تحدثنا كنتِ تخططين لتحضير 20 حلقة، وقلتِ بثقة إنكِ قادرة على إعداد ألف حلقة من برنامج البروفيسورة".

وأعربت الدغيدي عن حزنها الشديد، مؤكدة أن الزياد كانت تحمل أحلامًا كثيرة لم يمهلها القدر لتحقيقها.

برامج بارزة صنعت حضورها الإعلامي

The Lady – قناة المحور

أحد أهم البرامج التي صنعت شهرتها، حيث ناقشت قضايا المرأة والمجتمع بجرأة ومهنية، وأبرزت شخصيتها التلفزيونية القوية.

48 ساعة – منصة التوعية أثناء جائحة كورونا

خلال أزمة كورونا، قدّمت الزياد برنامج "48 ساعة" على المحور، مستضيفة وزراء وأطباء ومسؤولين لشرح تطورات الجائحة، ما منح البرنامج متابعة واسعة.

The Doctors – محتوى طبي موثوق

على قناة CBC Extra News، قدّمت برنامجًا طبيًا مبسطًا للعائلة المصرية، ساهم في ترسيخ صورتها كإعلامية قادرة على تبسيط العلوم.

أسلوب حياة – قناة النهار

برنامج اجتماعي ركز على تطوير الذات والعلاقات الأسرية، مضيفًا بُعدًا إنسانيًا لمسيرتها.

بنشتري راجل – قناة الشمس

آخر محطاتها التلفزيونية، حيث ناقشت قضايا المرأة والأسرة بطرح واقعي جعل البرنامج قريبًا من فئات واسعة من الجمهور.

مسيرة أدبية موازية

إلى جانب الإعلام قدمت هبة الزياد أعمالًا أدبية مميزة، من بينها:

قواعد الانحراف عن القواعد

بحيرة من بكاء البشر

روزانا

وتميزت أعمالها بمزيج من الفلسفة والتحليل الاجتماعي.

رحيل يترك فراغًا كبيرًا

رحيل هبة الزياد شكل خسارة كبيرة للساحة الإعلامية، خاصة مع ارتباط جمهور واسع بأسلوبها الإنساني وموضوعاتها المتنوعة، ليبقى أثرها حاضرًا عبر برامجها وأعمالها التي تميزت بالعمق والصدق.

