رمضان 2026.. نيللي كريم وشريف سلامة ينتهيان من تحضيرات مسلسل أنا

انتهاء التحضيرات لمسلسل “أنا”

انتهت النجمة نيللي كريم، من تحضيراتها لمسلسل "أنا" الذي تقوم ببطولته بمشاركة الفنان شريف سلامة، خلال الموسم الرمضاني المقبل 2026، ويرصد الموجز التفاصيل.

أبطال مسلسل "أنا"

وبجانب نيللي كريم وشريف سلامة، يشارك في بطولة العمل مها نصار، أحمد ماجد، يوسف حشيش، محمد علي رزق، محمود الليثي، شهد الشاطر وغيرهم من النجوم الذين سيتم الكشف عن أسمائهم قريبا.

فريق العمل والإنتاج

مسلسل "أنا" من إنتاج شركة S productions للمنتجه سالي والي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

التعاون الثاني بين نيللي كريم وسالي والي

ويشار إلى أن مسلسل "أنا" هو التعاون الثاني الذي يجمع كل من النجمة نيللي كريم، والمنتجة سالي والي، عقب تعاونهما عام 2022 من خلال مسلسل "الجسر".

