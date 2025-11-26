عامر منيب في ذكرى رحيله.. محطات فنية وإنسانية صنعت أسطورة لن تتكرر

تحل اليوم الأربعاء ذكرى رحيل الفنان الكبير عامر منيب، الذي غادر عالمنا في 26 نوفمبر 2011 بعد صراع امتد لأكثر من عامين مع مرض السرطان، وبرغم مرور السنوات، لا يزال صوته وإبداعه حاضرَيْن لدى جمهوره الذي يعتبره أحد أبرز نجوم الرومانسية في جيله، ويرصد الموجز التفاصيل.

نشأة عامر منيب.. طفولة صعبة صنعت فنانًا حساسًا

وُلد عامر محمد بديع منيب في 2 سبتمبر 1963، وعاش طفولة غير مستقرة بعد وفاة والدته في عمر صغير، ليتولى رعايته جدته الفنانة القديرة ماري منيب، انتقل للعيش معها في منزلها بشبرا مع أشقائه، وكانت جدته مصدر الحنان والدعم الأول له؛ إذ اصطحبته إلى مسرح نجيب الريحاني، ووفرت له كل أشكال الرعاية.

لكن رحيلها المفاجئ وهو في السادسة عشرة شكّل صدمة كبيرة في حياته، واضطر بعدها للعودة للعيش مع والده عام 1969.

ورغم ظروفه الشخصية، نجح في دراسته وتخرج في كلية التجارة بجامعة عين شمس عام 1985، وتم تعيينه معيدًا بالجامعة، قبل أن يغير مسار حياته لاحقًا نحو عالم الفن.

البداية الغنائية.. موهبة اكتشفها الكبار صدفة

دخل عامر منيب عالم الغناء في عام 1990 بطريقة غير مخططة.

فخلال حفل عشاء مع أصدقائه، طُلب منه الغناء أمام الحضور، وكان من بينهم عدد من كبار الفنانين مثل حلمي بكر، نور الشريف، ومحمود ياسين، الذين شجعوه على تأجيل السفر للخارج والبدء في مسيرته الفنية ودراسة الموسيقى.

ومن هنا بدأت رحلة أحد أبرز نجوم الغناء في جيل التسعينيات.

الأعمال السينمائية لعامر منيب

قدم عامر منيب أربعة أفلام أثبت فيها حضوره الفني، وهي:

سحر العيون مع نيللي كريم (2002)

مع نيللي كريم (2002) كيمو وأنتيمو (2004)

(2004) كامل الأوصاف

الغواص (2006)

ورغم قلة أعماله السينمائية، فإنها تركت أثرًا واضحًا لدى الجمهور، خاصة فيلم سحر العيون الذي حقق نجاحًا لافتًا.

حياة عامر منيب العائلية

في عام 1996 تزوج عامر منيب من إيمان الألفي، وأنجب منها ثلاث بنات: مريم، زينة، ونور.

وكان دائمًا يتحدث عن أهمية الأسرة في حياته، وقد ظهر ذلك في علاقته القوية ببناته اللواتي يحرصن على إحياء ذكراه كل عام.

أشهر ألبوماته الغنائية

ترك عامر منيب أكثر من 10 ألبومات ناجحة تعاون فيها مع كبار صناع الموسيقى. ومن أبرزها:

لمّحي (1990)

يا قلبي (1993)

أول حب (1994)

علمتك (1996)

فاكر (1999)

أيام وليالي (2000)

ويّاك (2001)

الله عليك (2002)

حب العمر (2003)

هاعيش (2004)

كل ثانية معاك (2005)

حظي من السما (2008)

وتعد أغنياته الرومانسية علامة مميزة في مسيرة الغناء المصري.

مرض عامر منيب ورحيله المؤلم

بدأت معاناة عامر منيب الصحية قبل رحيله بعامين، حين خضع لعملية جراحية دقيقة لإزالة جزء من القولون في ألمانيا.

ورغم مقاومته الشديدة للمرض، تدهورت حالته تدريجيًا حتى دخل في غيبوبة استمرت أيامًا، قبل أن يتوفى إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر ناهز 48 عامًا.

ورحيله شكّل صدمة كبيرة لجمهوره وزملائه في الوسط الفني، الذين أشادوا جميعًا بموهبته وأخلاقه.

إرث فني لا يُنسى

برغم رحيله المبكر، لا يزال عامر منيب حاضرًا في ذاكرة الجمهور بصوته الدافئ وأغانيه الخالدة.

ولم يكن مجرد مطرب؛ بل نموذجًا للفنان الهادئ الرقيق الذي ترك بصمة لا يمكن تكرارها.

