رحيل زوجة الفنان حسن العدل.. لحظات وداع مؤثرة وحزن يملأ العيون

زوجة حسن العدل.. نقابة المهن التمثيلية تنعي الفقيدة وحضور فني يواسي الفنان القدير في جنازته

تشييع جثمان زوجة حسن العدل من مسجد السيدة نفيسة

شيّع الفنان حسن العدل، ظهر اليوم الأربعاء، جثمان زوجته إلى مثواها الأخير، بعد أداء صلاة الجنازة عليها في مسجد السيدة نفيسة، وسط حالة من الحزن والكسرة التي بدت واضحة على ملامحه ، ويرصد الموجز التفاصيل.



ورحلت الفقيدة مساء الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض، تاركة خلفها حزناً عميقاً بين أفراد أسرتها وأصدقائها ومحبيها من الوسط الفني.

وشهدت الجنازة حضوراً محدوداً من الفنانين، تقدّمهم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي حرص على مساندة زميله في هذا الموقف الصعب، مؤكداً أن النقابة تقف إلى جانب الفنانين في السراء والضراء.

بيان نعي من نقابة المهن التمثيلية

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بياناً رسمياً نعت فيه زوجة الفنان حسن العدل، وجاء فيه:

"ببالغ الحزن والأسى، تنعى النقابة زوجة الفنان القدير حسن العدل، وتتقدم بخالص العزاء إلى الفنان وأسرته الكريمة، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون."

وأكد البيان أن النقابة فقدت شخصية كانت دائماً داعمة للفن وأهله، مشيدة بمكانة الفنان حسن العدل كأحد رموز جيله الذين ساهموا في إثراء الحركة الفنية المصرية.

لحظات مؤثرة في وداع الراحلة

رصدت عدسات موقع تحيا مصر لقطات مؤثرة من الجنازة، ظهر فيها الفنان حسن العدل يحمل نعش زوجته بعينين تغمرهما الدموع، وقد بدت عليه علامات الحزن العميق.

ووقف عدد من أصدقائه بجانبه لمواساته في لحظة الوداع، بينما ساد الصمت أجواء الجنازة احتراماً لمشاعر الفقد التي غمرت الحضور.

حسن العدل.. مسيرة فنية حافلة

الفنان حسن العدل من خريجي معهد الكفاية الإنتاجية عام 1972، ثم التحق بـمعهد الفنون المسرحية حيث درس الدراما والتمثيل.

بدأ مشواره في المسرح قبل أن ينتقل إلى السينما والتلفزيون، وشارك في عدد من الأعمال البارزة منها:

لن تسقط القدس

في عز الظهر

رقصة سالومي الأخيرة

مذكرات زوج معاصر

المرأة في الإسلام

الخيانة

كما أخرج عددًا من العروض المسرحية التي نالت إشادة النقاد.

آخر ظهور فني.. "حرب الجبالي"

شارك حسن العدل مؤخراً في مسلسل "حرب الجبالي" الذي عُرض على قناة MBC مصر ومنصة شاهد، وحقق نجاحاً واسعاً وتصدر قوائم المشاهدة.



دارت أحداث العمل في حي الجمالية، حول صراع بين عائلتين تسعيان للنفوذ والسيطرة، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبد الله، وفردوس عبد الحميد.

رسائل العزاء والدعم

تدفقت رسائل العزاء من زملاء الفنان ومحبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من الفنانين عن تضامنهم مع العدل في مصابه الجلل، مؤكدين أن الوسط الفني فقد نموذجاً للوفاء والحب الأسري.

ودعا محبو الفنان الله أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يمنّ على زوجها بالصبر والسكينة.

كلمات وداع مؤثرة

أحد المقربين من الفنان قال إن حسن العدل ظل إلى اللحظات الأخيرة بجانب زوجته داخل المستشفى، مضيفاً: "كان يعتبرها سند حياته، وغيابها ترك بداخله كسرة لا تُخفى."

وبين دموع الحزن وصدى الدعاء، طويت صفحة زوجة الفنان القدير، تاركة أثراً من الوفاء في حياة أحد رموز الفن المصري.

