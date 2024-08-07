حسن العدل ل"الموجز" : مصر حاضنة للمواهب العربية وسميحة أيوب هي الهرم الأكبر للفن المصري

شهد المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السابعة عشرة، التي ترأسها الفنان محمد رياض، وتكريم الفنان القدير حسن العدل.

وقد حملت الدورة اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، والتي اعتبرت رمزاً من رموز الفن المصري والعربي.

في إطار ذلك كان ل "الموجز" لقاء خاص مع الفنان القدير حسن العدل ، نستعرض أبرز تصريحاته في السياق التالي.

إشادة حسن العدل بسميحة أيوب

أعرب حسن العدل ل " الموجز" عن تقديره العميق لسميحة أيوب قائلاً: "الأستاذة سميحة أيوب هرم من أهرامات الفن المصري، أو بمعنى أدق، الهرم الأكبر للفن المصري. هي سيدة المسرح العربي، ونحن الذين صدرنا للعرب والعالم كله الفنون والعلوم".

وأكد العدل أن سميحة أيوب هي نموذج كبير في عالم الفن، وأضاف: "تعلمنا منها الكثير، وأؤكد أن أعمالها الجميلة أثرت في وجداننا سواء فنياً أو إدارياً."

دور المسرح في توحيد الأمة العربية

تحدث حسن العدل عن أهمية الصدق في الفكرة في المسرح، مشيراً إلى أهمية المسرحيات المصرية التي تُعرض خارج مصر.

وقال: "نحن كلنا عرب"، مُذكّراً بتاريخ مصر في احتضان مواهب عربية كبيرة مثل فريد الأطرش وعبد السلام النابلسي ونجيب الريحاني.

وأكد على عدم وجود تفرقة في الفن، مُعرباً عن أمله في أن يستمر الفن العربي في التطور والتعاون بين البلدان العربية، مثل مصر والسعودية وغيرها.

الأعمال الدرامية والسينمائية الأخيرة لحسن العدل

من بين أحدث أعمال حسن العدل كان مسلسل "فراولة" الذي عُرض في رمضان الماضي مع الفنانة نيللي كريم. وقد قدم العدل العديد من الأعمال الدرامية المميزة مثل "بدون ذكر أسماء" و"القطة العميا" و"السندريلا"، حيث جسد دور الشاعر عبدالرحمن الخميسي الذي كان له دور بارز في اكتشاف موهبة سعاد حسني.

كما شارك في مسلسلات مثل "أهل كايرو" و"الحارة" و"ونوس"، وظهر بجانب الزعيم في "مأمون وشركاه" و"العراف" و"عالم خفية" و"فلانتينو".

النجاح السينمائي في "رحلة 404"

أما في مجال السينما، فقد شارك حسن العدل في فيلم "رحلة 404" بطولة منى زكي، الذي حقق نجاحاً لافتاً على شاشات السينما والمنصات الإلكترونية. هذا النجاح يعكس التميز المستمر للفنان حسن العدل في مسيرته الفنية الغنية.

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