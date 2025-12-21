انطلاق كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب: مواجهة افتتاحية بين المغرب وجزر القمر

تنطلق اليوم النسخة الخامسة والثلاثون من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي تستضيفها المغرب في منافسة قوية تضم أبرز المنتخبات الأفريقية، وتفتتح البطولة بمواجهة قوية بين المغرب صاحب الأرض والجمهور، وجزر القمر، في مباراة الافتتاح المنتظرة التي ستقام على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويرصد الموجز التفاصيل.

مجموعات البطولة: صدامات مبكرة تنتظر الفرق

شهدت القرعة توزيع المنتخبات المشاركة على ست مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى : المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر المجموعة الثانية : مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي المجموعة الثالثة : نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا المجموعة الرابعة : السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا المجموعة الخامسة : الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

هذه التوزيعة تفتح المجال لمباريات مثيرة منذ الجولة الأولى، خصوصًا في المجموعات التي تضم منتخبات قوية مثل مصر، نيجيريا، والسنغال.

مواعيد الجولة الأولى: تعرف على أبرز المباريات

تم تحديد جدول مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات كما يلي:

الأحد 21 ديسمبر

المغرب ضد جزر القمر – 9 مساءً

الإثنين 22 ديسمبر

مالي ضد زامبيا – 4 مساءً

– 4 مساءً جنوب أفريقيا ضد أنجولا – 7 مساءً

– 7 مساءً مصر ضد زيمبابوي – 10 مساءً

الثلاثاء 23 ديسمبر

جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بنين – 2:30 عصرًا

– 2:30 عصرًا السنغال ضد بوتسوانا – 5 مساءً

– 5 مساءً نيجيريا ضد تنزانيا – 7:30 مساءً

– 7:30 مساءً تونس ضد أوغندا – 10 مساءً

الأربعاء 24 ديسمبر

بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية – 2:30 عصرًا

– 2:30 عصرًا الجزائر ضد السودان – 5 مساءً

– 5 مساءً كوت ديفوار ضد موزمبيق – 7:30 مساءً

– 7:30 مساءً الكاميرون ضد الجابون – 10 مساءً

هذه المواعيد ستتيح لعشاق الكرة متابعة كافة المباريات الحاسمة منذ البداية، مع توقعات بمباريات قوية ومفاجآت محتملة في كل مجموعة.

بهذا، يبدأ عشاق الكرة الإفريقية رحلة كأس أمم أفريقيا 2025، مع توقعات بمنافسات قوية ومواجهات مشوقة منذ انطلاق الجولة الأولى، مع مراعاة متابعة الفرق الكبرى وأبرز نجوم القارة في البطولة.

