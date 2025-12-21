موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة في بطولة كأس العاصمة والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة الحمراء، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق غزل المحلة في ثالث جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026.

يسعي فريق الاهلي لتحقيق الفوز ضد غزل المحلة عقب الفوز أمام سيراميكا في ثاني جولات الفريق ببطولة كأس العاصمة ويشارك الأهلي في هذه النسخة من البطولة بالصف الثاني بسبب مشاركة عدد كبيرمن اللاعبين بالمنتخب الوطني الأول المشارك ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة

مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق غزل المحلة التي تجمعهما في ثالث جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في الثامنة مساء بعد غد الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد غزل المحلة

يمكنك متابعة مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق غزل المحلة التي تجمعهما في ثالث جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة في الثامنة مساء الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر الجاري، عبر قنوات on sports مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد غزل المحلة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد غزل المحلة

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره غزل المحلة والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - مصطفي العش - عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: أحمد رضا - كوكا - محمد عبدالله.

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر- محمد الشريف.

قرعة بطولة كأس عاصمة مصر

تم تقسيم الفرق المشاركة ببطولة كأس عاصمة مصر إلى ثلاث مجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المحموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

