حسام عاشور يكشف أسرار الأهلي ويثني على مروان عطية وشيكابالا

حلّ اللاعب السابق للنادي الأهلي، حسام عاشور، ضيفًا على برنامج "الناظر" مع الإعلامي أحمد شوبير، حيث قدّم تحليلاً مفصلاً عن الفريق الحالي للنادي الأهلي، وأبرز اللاعبين، وشارك برؤيته حول بعض الملفات المتعلقة بالمنتخب المصري، ويرصد الموجز التفاصيل.

تقييم الفريق الحالي للأهلي

أكد عاشور على تقديره الكبير للمدرب يس توروب، قائلاً:

"يس توروب مميز جدًا ومعه مجموعة من اللاعبين الموهوبين، والأهلي قادر على المنافسة على كل البطولات، ويجب استغلال الفرص لتحقيق الإنجازات".

وأضاف عاشور أن الفريق يضم عناصر شابة تتمتع بالموهبة، مشددًا على أهمية التركيز والانضباط داخل الملعب للحفاظ على سمعة النادي العريق.

إشادة باللاعبين المميزين

تطرق عاشور إلى اللاعبين البارزين في الفريق، وأشاد بشكل خاص باللاعب مروان عطية، موضحًا:

"مروان عطية لاعب مميز جدًا ويشبهني في الملعب، ونصحته بالتميز والدقة في الأداء للحفاظ على مكانه في الأهلي، فهذه الصفات تصنع الفارق داخل الفريق".

كما أبدى إعجابه باللاعب بن رمضان، مؤكدًا أنه قادر على إضافة قيمة كبيرة للفريق سواء على المستوى المحلي أو القاري.

رؤيته حول المنتخب المصري

أوضح عاشور موقفه من المنتخب المصري الثاني والمشاركة في بطولة كأس العرب، قائلاً:

"لا أعتبر مشاركة منتخب مصر الثاني في كأس العرب تجربة مفيدة، وكنت أفضل الاعتذار عن المشاركة، لأن الاستعداد الجيد قبل أي منافسة رسمية أمر ضروري".

علاقاته مع اللاعبين القدامى

تحدث عاشور عن علاقاته مع زملائه السابقين، مؤكداً على أهمية الروابط الإنسانية بجانب المهارات الفنية، وقال:

"شيكابالا من أقرب اللاعبين لي، وكان دائمًا داعمًا ومساندًا لي داخل الملعب وخارجه، وهذه العلاقات مهمة لتحقيق النجاح الجماعي".

الأهلي بين المنافسة المحلية والقارية

أكد عاشور أن الأهلي لا يكتفي بالمنافسة المحلية فقط، بل يسعى دائمًا لتعزيز مكانته في البطولات القارية والدولية، مشددًا على أن النجاح يتطلب استغلال جميع الفرص بذكاء وبناء جماعي وانضباط تكتيكي.

واختتم عاشور حديثه بالتأكيد على أن الانضباط والاحترافية هما الركيزتان الأساسيتان في مسيرة أي لاعب، وأن دور المدرب لا يقل أهمية عن قدرات اللاعبين في تحقيق نتائج مميزة.