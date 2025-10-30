حسام حبيب يعود للواجهة بعد شائعة ارتباطه بفنانة شهيرة والفنان يكشف الحقيقة

عاد اسم الفنان حسام حبيب لتصدر مؤشرات البحث على تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار شائعة ارتباطه بالفنانة اللبنانية شيراز، بالتزامن مع الحديث عن عودته لنشاطه الفني من جديد وتحضيره لطرح ألبوم غنائي خلال الفترة المقبلة، هذا التفاعل الكبير أعاد الفنان للواجهة بعد فترة من الهدوء، ما جعل الجمهور يبحث عن تفاصيل حياته الشخصية وأعماله المنتظرة، ويرصد الموجز التفاصيل.

حقيقة ارتباط حسام حبيب من شيراز.. صورة تثير الجدل

انتشرت خلال الأيام الماضية صورة جمعت بين حسام حبيب والفنانة اللبنانية شيراز أثناء حضور عيد ميلادها في لبنان، ما دفع صفحات التواصل إلى تداول شائعات حول وجود علاقة بينهما.

لكن سرعان ما خرج الطرفان لنفي الأمر تمامًا، مؤكدين أن الصورة التُقطت خلال حضور عادي في مناسبة عامة، ولا يوجد أي ارتباط عاطفي بينهما.

ومع ذلك، استمرت الأحاديث حول دخول حسام حبيب قصة حب جديدة بعد انفصاله عن الفنانة شيرين عبد الوهاب.

ورفض حسام حبيب الإفصاح عن التفاصيل أو حقيقة ارتباطه، وسبق وأن كشف في تصريحات إعلامية أن العروسة ليست مصرية، وأنه التقى بها صدفة في أحد الأماكن منذ عدة أشهر، وأوضح أن العلاقة بدأت كصداقة، ثم تطورت إلى إعجاب متبادل، قبل اتخاذ قرار الارتباط رسميًا.

عودة فنية قوية.. ألبوم جديد وتعاونات مميزة

على الجانب الفني، يعمل حسام حبيب حاليًا على الانتهاء من أحدث أغانيه التي يستعد لطرحها قريبًا، ويتعاون حبيب في هذا العمل مع مجموعة من صناع الموسيقى، من بينهم الشاعر الغنائي محمود عادل كلازا، والملحن كريم نيازي، والموزع مؤمن ياسر، في محاولة لتقديم أغنية قوية تعيد حضوره الفني بقوة.

كما انتهى المطرب من تسجيل الجزء الأكبر من ألبومه الجديد المقرر طرحه في صيف 2025، وتقوم خطة الألبوم على طرح أغنية واحدة كل 3 أيام أو أسبوع، ليحافظ على التواصل المستمر مع الجمهور ويضمن انتشارًا أكبر للألبوم.

أغنيات ألبوم حسام حبيب الجديد

يضم ألبوم حسام حبيب المرتقب مجموعة من الأعمال المتنوعة، ومن أبرزها:

أغنية «مكتفي»

أغنية «غاب الفرح»

وهما من كلمات الشاعر أدهم معتز، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع إسلام شوقي، ومن المتوقع أن يشكل الألبوم علامة مهمة في مشوار حسام حبيب بعد غياب طويل.

نجاح أغنية «كدابة» يعيد حسام حبيب للأضواء

شهد فبراير الماضي عودة حسام حبيب إلى الساحة الغنائية من خلال أغنية «كدابة»، التي حققت انتشارًا كبيرًا عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل، كونها أول عمل يصدره بعد غياب استمر 8 سنوات كاملة، هذا النجاح شجع الفنان على الاستمرار في تقديم أعمال جديدة والعودة التدريجية لجمهوره.

