بروفات حسام حبيب النهائية استعدادًا لحفله الأول بالسعودية

بروفات حسام حبيب الأخيرة قبل حفل "أحاسيس" في جدة..

وسط أجواء من الحماس والترقب، يستعد المطرب والملحن حسام حبيب لإحياء حفله الأول في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم جدة 2025، حيث أجرى أمس البروفة النهائية للحفل الذي يحمل عنوان "أحاسيس"، ومقرر إقامته مساء الجمعة، ويرصد الموجز التفاصيل.

باقة من الأغاني القديمة والجديدة لجمهور جدة

وأعد حسام حبيب خلال البروفة، باقة مميزة من أشهر وأهم أغانيه القديمة والجديدة، بالإضافة إلى عدد من المفاجآت الجديدة الخاصة بألبومه الجديد لتقديمها لجمهوره في أولى حفلاته الجماهيرية بالمملكة، منها أغاني "فرق كبير"، و"أجمل قصة حب"، و"خليني معاك"، و"شايف نفسه".

مفاجآت وأغنيات جديدة من الألبوم المنتظر

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البرنامج على مجموعة من المفاجآت والأغنيات الجديدة التي لم تطرح بعد من ألبومه الجديد، ومنها أغنيته الجديدة "سيبتك".

نجاح أغنية "سيبتك" قبل الحفل

وتأتي هذه التجهيزات تزامنا مع إطلاق حسام حبيب لأحدث أغانيه "سيبتك"، التي حققت انتشارا كبيرا ونالت استحسان النقاد والجمهور على حد سواء، والتي حملت توقيع الشاعر أدهم معتز، وألحان تامر علي، وتوزيع أحمد وجيه، من إنتاج شركة روتانا.

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