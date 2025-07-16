رانيا فريد شوقي: نجاح والدي لا يُكرر.. وأرفض تقديم سيرته الذاتية

في حوار مليء بالمشاعر والصدق، فتحت الفنانة رانيا فريد شوقي قلبها لتروي تفاصيل من حياتها الفنية والإنسانية، وتكشف عن مواقف مؤثرة مع والدها النجم الكبير فريد شوقي، وأسباب اختياراتها الفنية التي شكلت مسيرتها المختلفة، بين ذكريات الماضي وتحديات الحاضر، تحدثت عن حلمها الذي تحقق أمام والدها، وعن واقع الفن الآن الذي بات رهين «التريند» والسوشيال ميديا. كما عبرت عن رأيها في قضايا جدلية مثل مشاركة البلوجرز وتقديم السير الذاتية. تصريحات رانيا جاءت لتؤكد أن الاحترام للجمهور والموهبة الصادقة هما الطريق الحقيقي لأي نجاح يبقى، ويرصد الموجز التفاصيل.

في مداخلة مطولة مع برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، تحدثت الفنانة رانيا فريد شوقي بصراحة مشوارها الفني، ذكرياتها مع والدها الراحل فريد شوقي، وأسباب اختياراتها الفنية المختلفة، إلى جانب آرائها في قضايا الساحة الفنية الحالية.

عطلتها الصيفية وافتقاد الأم

كشفت رانيا فريد شوقي أنها تقضي عطلتها الصيفية هذا العام في الساحل الشمالي، مشيرة إلى أن أكثر ما تفتقده في حياتها هو والدتها التي كانت مصدر الحنان والدعم، مؤكدة: «لا شيء في الدنيا يعوض حضن الأم مهما مر الزمن».

اختياراتي الفنية.. مبدأ وليس صدفة

تحدثت رانيا فريد شوقي عن قلة أعمالها السينمائية مقارنة بالدراما، وأوضحت أنها متعمدة ذلك قائلة:

«تربيت في بيت فني حقيقي مع والدي، وشاهدت كيف يتم تحضير الأعمال باحترام، لذا لا أقبل الظهور لمجرد الظهور».

وأضافت أنها قبلت أدواراً صغيرة كضيفة شرف في أعمال مثل «أبو العروسة» و«عوالم خفية» لأنها تحمل قيمة ورسالة، مؤكدة أنها في بدايتها سعت للانتشار كي تثبت موهبتها، رغم اتهام البعض لها بأنها اعتمدت على «واسطة» والدها.

حلمي تحقق أمام والدي

أعربت رانيا فريد شوقي عن سعادتها الكبيرة بتحقيق حلمها الفني بالوقوف أمام والدها في فيلم «آه وآه من شربات»، واعتبرت ذلك لحظة فارقة في حياتها المهنية. كما تذكرت بكائها بتأثر شديد بعد نجاح شخصيتها الشهيرة «نفسية» في مسلسل «الضوء الشارد» قائلة:

«رفعت عيني للسماء وقلت: يا بابا أنت شايفني وفرحان بيا؟».

عن واقع الفن الحالي: «النجاح يُشترى»

انتقدت رانيا فريد شوقي واقع الإنتاج الفني الحالي، مؤكدة أن بعض المسلسلات تعتمد على شراء مشاهدات وتعليقات وتريندات على السوشيال ميديا. وأشارت إلى أن نجاح الماضي كان أصعب لأنه كان يعتمد على الشارع والجمهور الحقيقي، وليس الدعاية الرقمية.

لا أحد يستطيع تكرار تجربة فريد شوقي

رفضت رانيا فريد شوقي فكرة تقديم السيرة الذاتية لوالدها، مؤكدة أنه «حالة فنية استثنائية» لا يمكن لأي ممثل آخر تقمصها بنفس البريق، مضيفة:

«أبي ترك بصمة لن يمحوها الزمن الناس حتى اليوم يلقبونه بوحش الشاشة وفتوة الغلابة».

عن مشاركة البلوجرز: الجمهور هو الفيصل

تطرقت رانيا فريد شوقي إلى ظاهرة مشاركة البلوجرز والتيك توكر في الأعمال الفنية، مؤكدة أن المجال مفتوح للجميع، لكنها رأت أن الاستمرارية تتطلب موهبة حقيقية، والجمهور في النهاية هو الحكم.

ذكريات مع عبلة كامل: البساطة سر النجاح

أشادت رانيا فريد شوقي بزميلتها عبلة كامل التي تعاونت معها في عدة أعمال، ووصفتها بأنها إنسانة متواضعة وبسيطة. وكشفت عن سر تميز أعمال عبلة كامل بقولها:

«كانت تحوّل النص المكتوب بأسلوبها الخاص بما يناسب شخصيتها ويجعله صادقاً أمام الكاميرا».

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