محكمة مستأنف الدقي تؤيد براءة محمد رمضان من تهمة إهانة العلم المصري

أصدرت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، حكمها النهائي بتأييد براءة الفنان محمد رمضان من تهمتي إهانة العلم المصري والإساءة للمرأة المصرية في مهرجان كوتشيلا الدولي بالولايات المتحدة، ورفضت الدعوى المدنية المقامة ضده، والتي طالبت بإلزامه بدفع تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق "تحيا مصر"، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل حكم البراءة ورفض التعويض

قررت المحكمة براءة الفنان محمد رمضان من التهم الموجهة إليه، والتي تضمنت الإساءة لرموز الدولة والمرأة المصرية، كما رفضت الدعوى المدنية المقامة ضده، مستندة إلى عدم توافر شروط الصفة والمصلحة لدى مقيم الدعوى.

وكان مقدم الدعوى قد طالب بتعويض مالي كبير لصالح صندوق "تحيا مصر"، بدعوى ارتكاب رمضان أفعالاً تمس القيم الوطنية.

دفاع محمد رمضان يكشف أسباب البراءة

تغيب محمد رمضان عن حضور جلسة النطق بالحكم، وحضر عنه المحامي أحمد المحمدي سليمان، مدير مكتب المحامي بالنقض الدكتور أحمد الجندي.



ودفع فريق الدفاع بعدم قبول الدعوى المدنية شكلاً لغياب شرطَي الصفة والمصلحة، كما دفع في الموضوع برفض الدعوى لانتفاء أركان المسؤولية الثلاثة: الخطأ، الضرر، وعلاقة السببية.

وقائع الدعوى.. اتهامات بالإساءة في مهرجان دولي

وكانت الدعوى قد أقيمت على خلفية ظهور محمد رمضان في مقاطع فيديو بمهرجان كوتشيلا بالولايات المتحدة، ظهر خلالها وهو يضع العلم المصري على ظهره، وهو ما اعتبره المدعي إهانة للرمز الوطني، إلى جانب اتهامات رمزية بالإشارة إلى "الماسونية" والإساءة للمرأة المصرية.

حكم سابق بالبراءة في أول درجة

وكانت محكمة جنح الدقي قد أصدرت حكماً سابقاً ببراءة محمد رمضان من التهم المنسوبة إليه، قبل أن يقوم المدعي بالاستئناف على الحكم مطالباً بإلزام الفنان بالتعويض المالي، لكن محكمة مستأنف الدقي أيدت حكم البراءة ورفضت طلب التعويض.

اقرأ أيضًا:

محمد رمضان والسبكي.. عودة الشراكة السينمائية بعد قطيعة 7 سنوات



مصير نجل محمد رمضان بعد حكم إيداعه في دار رعاية:3 سيناريوهات محتملة

