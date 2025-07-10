الحكم على نجل محمد رمضان بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.. تفاصيل

أصدرت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس، حكمًا بحبس نجل الفنان محمد رمضان سنة مع إيقاف التنفيذ، وذلك على خلفية اتهامه بالاعتداء بالضرب على زميله داخل نادي «نيو جيزة» الرياضي، وشهدت الجلسة تقديم محامي الطفل المعتدى عليه إقرارًا رسميًا بالتصالح بين الطرفين، ما ساهم في صدور الحكم بإيقاف التنفيذ، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل الواقعة: بلاغ ضد نجل محمد رمضان بالاعتداء على زميله

بدأت القضية حينما تقدمت إحدى السيدات ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة أكتوبر، تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء على نجلها الطالب في الصف السادس الابتدائي بمدرسة في الشيخ زايد.

وأوضحت الأم في بلاغها أن ابنها «عمر» تعرض للضرب داخل نادي «نيو جيزة»، ما أسفر عن إصابته بكدمات واضحة واحمرار في وجهه، خاصة على الخد الأيسر. وعلى إثر البلاغ، أحالت النيابة العامة نجل محمد رمضان إلى محكمة الطفل للتحقيق معه في الواقعة.

حكم غيابي بالإيداع في دار رعاية

وكانت محكمة الطفل قد حددت جلسة 15 مايو الماضي لسماع أقوال نجل محمد رمضان ومناقشته بشأن الواقعة، إلا أنه تغيب عن حضور الجلسة بعد أن تقدم محاميه بتقرير طبي يفيد بأن حالته الصحية لا تسمح له بالمثول أمام المحكمة، عقب إصابته بوعكة صحية إثر معرفته بموعد الجلسة.

ونظرًا لغيابه، قضت المحكمة في ذات الجلسة بحكم غيابي بإيداعه إحدى دور الرعاية التأديبية كإجراء عقابي.

الصلح ينهي الأزمة بين الأسرتين

في سياق متصل، أعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك» انتهاء الأزمة بين نجله وزميله «عمر» في أجواء عائلية ودية، بعد نجاح جهود الصلح. ونشر رمضان صورة تجمع ابنه «علي» بالطفل «عمر» وأفراد أسرتيهما، معلقًا:

«كل اللي فات إشاعات.. علي ابني وعمر إخوات.. تم الصلح في أجواء عائلية، والحمد لله كسبت أخ وأخت محمد سالم ورولا.. ربنا يديم المحبة والأخوة دائماً، ويحفظ لكم عمر ويحفظ لي علي وأخواته».

محكمة أكتوبر تصدر الحكم النهائي مع إيقاف التنفيذ

وبعد تقديم محامي أسرة الطفل المعتدى عليه ما يفيد بالتصالح بين الطرفين، أصدرت المحكمة حكمها النهائي اليوم بحبس نجل محمد رمضان سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، ليُطوى بذلك ملف القضية قانونيًا بعد إنهاء الخلاف بين العائلتين بشكل ودي.

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