من الزي الفرعوني إلى بدلة الرقص الشرقي.. أغرب إطلالات محمد رمضان في حفلاته

لا يمر ظهور للفنان محمد رمضان على المسرح دون أن يثير ضجة، فالنجم المعروف بإطلالاته الخارجة عن النمط التقليدي بات رمزًا للجدل أينما حل، وسط حرص دائم على كسر القواعد ولفت الأنظار بملابس غير تقليدية تضعه في صدارة التريند، سواء في مصر أو خارجها. ويكشف الموجز التفاصيل.

أحدث مفاجآته جاءت خلال مشاركته في مهرجان كوتشيلا بالولايات المتحدة، حيث اعتلى المسرح بزي مستوحى من الحضارة الفرعونية، مزود بغطاء صدر لامع أشبه ببدلة رقص شرقي، ما أثار موجة واسعة من التفاعل عبر مواقع التواصل.

اطلالة محمد رمضان في كوتشيلا

لكن هذه الإطلالة ليست الأولى من نوعها، بل تُضاف إلى سجل طويل من الأزياء اللافتة التي تكرّس محمد رمضان كأيقونة للغرابة في الموضة، ومن أبرز هذه الإطلالات:

القميص الشفاف (2019)

القميص الشفاف

خلال إحدى حفلاته، ظهر رمضان مرتديًا قميصًا أسود شفافًا (سي ثرو)، وهو ما أثار انتقادات حادة من الجمهور، الذي رأى أن هذه الإطلالة لا تتماشى مع ثقافة المجتمعات العربية.

البالطو الفرو بدون ملابس تحته (2020):

اطلالة البلطو الفرو

في حفل أقيم بمنطقة الشيخ زايد، ظهر رمضان مرتديًا أكثر من بالطو من الفرو دون أي قطع ملابس تحته، ما فتح عليه بابًا من الهجوم بسبب ما اعتُبر تجاوزًا للخطوط الحمراء.

القميص المرصع بالألماس (2023)

محمد رمضان

في إطار فعاليات المعرض الأفريقي IATF بالقاهرة، اختار محمد رمضان قميصًا أبيضًا مرصعًا بالألماس، بلغت قيمته حينها أكثر من 112 ألف جنيه مصري، وأكمل الإطلالة بنظارة شمسية تُقدر بحوالي 21 ألف جنيه، مما جلب له انتقادات حول مظاهر الترف والمبالغة.

البدلة الذهبية (2024):

الاطلالة الذهبية

في حفل أقامه بالهند، ارتدى رمضان بدلة ذهبية لامعة، وأطلق تعليقًا أثار الجدل بقوله: "لو كانت ملابسي من ذهب عيار 24، جمهوري ألماس نقي"، وهي إطلالة وُصفت من البعض بأنها استعراضية ومبالغ فيها.

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