محمد رمضان يرد على انتقاد الإذاعة الإسرائيلية لملابسه في أمريكا

في رد سريع وحاسم، واجه الفنان محمد رمضان الهجوم الذي شنّته الإذاعة الإسرائيلية على ملابسه في حفله الأخير بأمريكا، وذلك عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك. ويكشف الموجز التفاصيل.

وقال رمضان:

"حق الرد على الإذاعة الإسرائيلية.. لبسي في كوتشيلا تصميم المصرية فريدة تيمراز، والصدرية مستوحاة من تماثيل ملوك الفراعنة، وصممتها بالعملة المصرية الفضة وأضافت عليها كب أسود فرعوني.. بس السؤال بأمانة يا إسرائيل كان غير موفق وزعلكم؟ وهل علم مصر في أمريكا فرحكم؟"

الإذاعة الإسرائيلية تهاجم.. "سقط في فخ الابتذال"

كانت الإذاعة الإسرائيلية قد علّقت على إطلالة رمضان في المهرجان قائلة:

"تجاوز الخطوط الحمراء وسقط في فخ الابتذال الاستعراضي"، وهو ما أثار موجة من التفاعل وردود الأفعال بين الجمهور والنقاد.

صور من الحفل

محمد رمضان

محمد رمضان يتصدّر التريند بعد ظهوره في "Coachella"

حفل محمد رمضان في مهرجان Coachella – أحد أضخم المهرجانات الموسيقية في العالم – تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لفت الأنظار بإطلالته الجريئة وأدائه المسرحي المختلف، مما جعله محط جدل واسع في الأوساط الفنية والإعلامية.

ردود فعل الجمهور: مزيج من السخرية والدهشة

تنوّعت تعليقات الجمهور بين الاستغراب والسخرية، حيث كتب أحدهم:

"يعني إيه اللي انت عامله ده يا نمبر وان؟"

وتساءل آخر: "هو الفنان لابس إيه؟!"

بينما انتشرت صور رمضان مع تعليقات مثل:

"إيه يا رمضان بقى دا!"، و*"أنت محمد رمضان ولا الراقصة؟"، و"اللبس ده مش حلو يا فنان"*.

تجاهل الهجوم ورد بطريقته الخاصة

رغم الانتقادات، لم يبدُ رمضان منزعجًا، بل قرر الرد بأسلوبه الخاص من خلال صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكتب:

"الصورة دي فكرتني زمان وأنا واقف قدام محطة المترو مستني صحابي علشان نروح السينما، وبعدها ناكل كشري ونموت من الضحك، ماكنش عندي أي مسئوليات غير الدراسة."

وأضاف:

"أما الصورة دي النهاردة قدام مطار خاص في أمريكا، وأنا رايح أغني في كوتشيلا وبتعامل VIP، وباكل سوشي في الجو الحمد لله. بس مابقاش في صاحب زي زمان ولا ضحك زمان.. والله ما هزار، لو خيروني بين أيام زمان ودلوقتي، من غير حتى ما أفكر هختار دلوقتي."

إطلالة فرعونية بلمسة عصرية.. تفاصيل اللوك المثير للجدل

ظهر محمد رمضان مرتديًا "توب" معدني مزين بسلاسل ذهبية وإكسسوارات مستوحاة من الحضارة الفرعونية، مع لمسات عصرية جريئة وصفها البعض بـ"بدلة الراقصات". أكمل الإطلالة بنظارة شمسية وإكسسوارات لامعة، ما أضفى طابعًا مسرحيًا لافتًا على أدائه في أجواء مهرجان Coachella.

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