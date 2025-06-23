محمد رمضان والسبكي.. عودة الشراكة السينمائية بعد قطيعة 7 سنوات

أثار ظهور الفنان محمد رمضان مؤخرًا داخل مكتب المنتج أحمد السبكي، برفقة شقيقه محمود رمضان، الكثير من التكهنات حول عودة التعاون بين الطرفين بعد قطيعة دامت منذ فيلم "الديزل" عام 2018.

الصورة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فجّرت موجة من التفاعل، خاصةً في ظل العلاقة المعقدة التي جمعت رمضان والسبكي، والتي انتهت حينها بخلافات مادية وإنتاجية، دفعت كل طرف لسلوك طريق منفصل فنيًا.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

مشروع جديد قيد التحضير

وفقًا لمصادر مقربة من الجانبين، فقد تم الاتفاق بشكل مبدئي على تنفيذ فيلم سينمائي جديد، من المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأشهر المقبلة.

ورغم تحفظ السبكي ورمضان على كشف تفاصيل العمل، إلا أن بعض التسريبات تشير إلى أن الفيلم سيكون عودة لنمط الأكشن الشعبي الذي اشتهر به رمضان في بداياته، مع جرعة درامية قوية تلامس الواقع، وهو ما يميز أعمال السبكي التجارية.

تاريخ من الأعمال المشتركة والنجاح الجماهيري

سبق أن قدّم رمضان والسبكي معًا عدة أعمال ناجحة جماهيريًا، أبرزها "عبده موتة" (2012)، و"قلب الأسد" (2013)، و"الديزل" (2018)، والتي لاقت رواجًا في دور العرض المصرية والعربية، رغم ما أثارته من جدل في بعض الأحيان.

ولكن بعد فيلم "الديزل"، توقفت العلاقة إثر رفض السبكي رفع أجر رمضان إلى 8 ملايين جنيه، واتهامات متبادلة حول تراجع الإيرادات.

توقعات بنجاح جماهيري واسع

يترقب جمهور محمد رمضان هذا المشروع الجديد، لا سيما بعد نجاحاته الأخيرة في الدراما الرمضانية، وبدء تصوير فيلم "أسد" الذي يشاركه بطولته ماجد الكدواني ورزان جمال.

ويرى البعض أن عودة رمضان إلى السينما من بوابة السبكي تمثل خطوة ذكية لإعادة الاتصال بجمهوره في صالات العرض، خاصة مع خبرات السبكي في تسويق هذا النوع من الأفلام.

ردود أفعال متباينة في الوسط الفني

أثار خبر عودة التعاون بين رمضان والسبكي ردود فعل متباينة داخل الوسط السينمائي، حيث رحّب البعض بعودة الشراكة التي أثمرت عن أفلام شعبية حققت إيرادات قوية، معتبرين أنها فرصة لإحياء نوعية أفلام الأكشن الشعبي التي تراجعت مؤخرًا.

في المقابل، أبدى آخرون تحفظهم، معتبرين أن تكرار نفس الصيغة القديمة قد لا يواكب تغير ذوق الجمهور، ما لم يُقدّم العمل الجديد معالجة مختلفة من حيث السيناريو والإخراج.

أما على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد عبّر عدد كبير من جمهور رمضان عن حماسه، مطالبين بعودة "الأسد" إلى الشاشة الكبيرة بعمل ضخم يُعيد أمجاده السينمائية.

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