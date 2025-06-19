هيفاء وهبي وبوسي تشعلان أجواء فيلم "أحمد وأحمد" بأغنية ترويجية مشتركة

في مفاجأة فنية جديدة، تتعاون النجمتان هيفاء وهبي والمطربة الشعبية بوسي لتقديم الأغنية الترويجية لفيلم "أحمد وأحمد"، المنتظر عرضه قريبًا في دور السينما المصرية والعربية، ويُعد هذا التعاون الأول بين النجمتين في عمل غنائي مشترك، يجمع بين أسلوب هيفاء الاستعراضي وجرأة بوسي في الأداء الشعبي، في تجربة يُتوقع أن تُحدث صدىً واسعًا على مستوى الجمهور والسوشيال ميديا.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

مزيج موسيقي عصري بكلمات ساخرة

الأغنية تم تسجيلها داخل أحد الاستوديوهات الكبرى بالقاهرة، بإشراف المنتج الفني للعمل، وتتناول كلماتها أجواء كوميدية مرحة تتماشى مع طبيعة الفيلم، الذي ينتمي لفئة الكوميديا الاجتماعية الساخرة.

وقد تم الاستعانة بفريق عمل موسيقي شاب يتصدره الملحن محمد رحيم، والشاعر الغنائي تامر حسين، بينما تولّى التوزيع الموسيقي إسلام شيبسي، لخلق مزيج فني يجمع بين الإيقاع الشعبي والتوزيع العصري.

فيلم كوميدي يجمع حلمي وداوود

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة النجمين أحمد حلمي وأحمد داوود، وتدور أحداثه حول شابين يحملان الاسم نفسه، لكن تختلف حياتهما جذريًا، وتجمعهما الظروف في مغامرة غير متوقعة مليئة بالمفارقات الكوميدية والتقلبات، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج سامح عبد العزيز، ومن إنتاج إحدى كبرى شركات الإنتاج الفني التي تراهن على الفيلم كأحد أبرز أفلام موسم الصيف.

تصريحات النجمتين حول العمل

وتعليقًا على التعاون، أعربت هيفاء وهبي عن سعادتها بالمشاركة في الأغنية، مؤكدة أنها انجذبت لفكرة العمل منذ اللحظة الأولى، بينما قالت بوسي إن التجربة تمثل "كسرًا للنمط" وتمنّت أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور بمختلف أذواقه.

طرح الأغنية قبل عرض الفيلم

يُذكر أن الأغنية سيتم طرحها رسميًا قبل أسبوع من عرض الفيلم، عبر المنصات الرقمية وقنوات الموسيقى، تمهيدًا لإطلاق الحملة الترويجية الكاملة للعمل، وسط توقعات بأن تحظى الأغنية بنسب مشاهدة عالية فور نزولها.

تفاعل كبير قبل الإطلاق الرسمي

وعلى الرغم من أن الأغنية لم تُطرح بعد، فقد أشعل الإعلان الترويجي لها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات الإيجابية بمجرد الإعلان عن التعاون بين هيفاء وهبي وبوسي، وعبّر المتابعون عن حماسهم لرؤية هذا الثنائي غير التقليدي، وتوقع البعض أن تحقق الأغنية انتشارًا واسعًا وتتصدر قوائم الترند فور طرحها.

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