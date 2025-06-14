"المشروع X" يكتسح السينما: كريم عبدالعزيز يتصدر الإيرادات اليومية بـ3 ملايين جنيه

سجّل فيلم "المشروع X" بطولة النجم كريم عبدالعزيز، انطلاقة قوية على مستوى الإيرادات، حيث حقق 3 ملايين جنيه في أول يوم عرض، ليتصدر بذلك شباك التذاكر اليومي متفوقًا على باقي الأعمال السينمائية المطروحة حاليًا.

ويُعد الفيلم من أبرز الإنتاجات السينمائية المنتظرة خلال موسم الصيف، لما يحمله من عناصر جذب تجارية وفنية، في مقدمتها نجم الشباك كريم عبدالعزيز، وسيناريو مشوق وإخراج احترافي.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

كريم عبدالعزيز يخطف الأضواء من جديد

يواصل كريم عبدالعزيز تألقه المعتاد في تجسيد الأدوار المركبة، حيث يؤدي دورًا محوريًا في الفيلم يجمع بين التشويق والدراما النفسية، ولاقى أداؤه إشادة من الجمهور والنقاد على حد سواء، واعتبره كثيرون عودة قوية للنجم إلى منطقة الأداء الحي والمركّب بعيدًا عن القوالب النمطية.

فريق عمل مميز وإنتاج ضخم

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة لافتة من النجوم من بينهم: منى زكي، إياد نصار، وأسماء جلال، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف هيثم دبور.

وتميز الفيلم بمستوى إنتاجي ضخم، سواء في مواقع التصوير أو المؤثرات البصرية، ما انعكس على جودة الصورة والإخراج، ورفع من مستوى التوقعات لدى الجمهور منذ طرح الإعلان الترويجي.

ردود فعل إيجابية على مواقع التواصل

أعرب عدد كبير من المشاهدين عن إعجابهم بالفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن "المشروع X" قدم توليفة سينمائية مشوقة تجمع بين الإثارة والبعد الإنساني، كما تصدر الفيلم قائمة "التريند" على منصات مثل فيسبوك وتويتر خلال ساعات قليلة من عرضه.

موسيقى تصويرية مؤثرة وتصوير سينمائي مبهر

لفتت الموسيقى التصويرية للفيلم أنظار المشاهدين والنقاد، حيث ساهمت بشكل واضح في تصعيد الإيقاع الدرامي وتعزيز الأجواء المشوقة، وجاء التصوير السينمائي على مستوى عالٍ من الاحتراف، خاصة في مشاهد الحركة والمطاردات، ما منح الفيلم طابعًا عالميًا من حيث الجودة البصرية والسمعية، وأشاد متخصصون في النقد الفني بقدرة فريق العمل على دمج عناصر التقنية مع الأداء التمثيلي لخلق تجربة سينمائية متكاملة ترقى للمنافسة في المهرجانات.

توقعات بارتفاع الإيرادات في الأيام المقبلة

مع انطلاق عطلة نهاية الأسبوع، من المتوقع أن ترتفع إيرادات الفيلم بشكل ملحوظ، خاصة مع الإقبال الجماهيري الواضح، ما قد يؤهله لتحقيق أرقام قياسية جديدة على مستوى الموسم.

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