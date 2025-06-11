بعد انفصالها عن خالد حميدة.. حكاية 3 زيجات من رجال أعمال في حياة بشرى

أعلنت الفنانة بشرى، منذ ساعات قليلة، عن انفصالها الرسمي عن زوجها رجل الأعمال خالد حميدة، لتنهي بذلك ثالث تجربة زواج في حياتها، الخبر جاء مفاجئًا لمتابعيها ومحبيها، خصوصًا أنه لم يمضِ عام على احتفالها بزفافها في الساحل الشمالي في أجواء عائلية، ويرصد الموجز التفاصيل.

الانفصال أثار العديد من التساؤلات حول أسباب فشل زيجات بشرى، وما إن كانت ستستمر في حياتها العاطفية بعيدًا عن الأضواء أم أن هناك رجلًا جديدًا قد يدخل حياتها قريبًا.

إعلان مفاجئ على إنستجرام

بشرى نشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" بيانًا مقتضبًا قالت فيه:

"الحياة مشاركة وتفاهم، ولما يغيبوا لازم نعيد النظر. أعلن بكل حب واحترام انتهاء علاقتي بخالد حميدة، وأتمنى له كل النجاح في حياته القادمة".

رسالة بشري اتسمت بالرقي والهدوء، ما يدل على أن الانفصال تم بشكل ودي بعيدًا عن أي صراعات علنية، وهو ما أثار احترام الجمهور رغم صدمتهم.

ثلاث زيجات وطفلان

عرفت بشرى حياة الزواج ثلاث مرات، بدأت أولها عام 2010 عندما تزوجت من رجل الأعمال السوري عمرو رسلان، واستمرت تلك الزيجة نحو خمس سنوات أثمرت عن طفلين، قبل أن يقررا الانفصال بهدوء.

الزيجة الثانية كانت من صديق طفولتها سالم هيكل، واستمرت حوالي ثلاث سنوات فقط. رغم الانفصال، صرّحت بشرى أكثر من مرة أن علاقتها بسالم لا تزال قائمة على الاحترام والصداقة.

أما الزيجة الثالثة، والتي كانت الأكثر غموضًا، فكانت من رجل الأعمال المصري خالد حميدة، المدير التنفيذي لشركة "Digitised"، وهي شركة تهتم برقمنة أرشيف الأعمال الفنية.

زفاف سريع ونهاية أسرع

احتفلت بشرى بزواجها من خالد في يوليو 2024 في حفل عائلي بالساحل الشمالي، لم يحضره سوى عدد محدود من الأصدقاء وأفراد العائلة، ووقتها امتنعت عن ذكر اسم العريس حتى الساعات الأخيرة، ما أضفى طابعًا غامضًا على العلاقة.

لكن يبدو أن التفاهم بينهما لم يستمر طويلًا، لتنتهي العلاقة في هدوء ودون صخب إعلامي، على عكس ما اعتادت عليه علاقات المشاهير.

هل تعود بشري إلى عالم العزوبية نهائيًا؟

مع الإعلان عن الانفصال الثالث، يتساءل البعض ما إذا كانت الفنانة بشرى ستغلق باب الحب والزواج نهائيًا، أم أن القلب لا يزال ينبض استعدادًا لفرصة جديدة؟ لم توضح بشري مستقبل حياتها العاطفية، لكنها أكدت أنها "تبحث عن السلام والاتزان، بعيدًا عن التوتر والضغوط".

انعكاسات شخصية ومهنية

بعيدًا عن الحياة الشخصية، تستعد بشرى للمشاركة في عدد من الأعمال الدرامية خلال الفترة المقبلة، ويبدو أن الانفصال لن يؤثر على مسيرتها الفنية، بل قد يدفعها للتركيز أكثر على مشروعاتها الجديدة، خاصة في مجال الإنتاج والموسيقى.

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