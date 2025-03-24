بشري: أي عمل لـ محمد سامي بيعمل جدل وسيد الناس ناجح

أشادت الفنانة “بشري” بجماهيريّة مسلسل “سيد النّاس”، الّذي تشارك في بطولته هذا العام، وأعربت بشرى في لقاء خاصّ مع “بصراحة” عن سعادتها بنجاح المسلسل رغم الجدل الّذي أثير حوله والّذي تعتبره مطلوبًا وضروريًّا، لأنّ جميع مسلسلات المخرج محمّد سامي تثير الجدل، ويرصد الموجز تفاصيل .

بشرى تتحدث عن كواليس العمل

وأضافت أنّ كواليس المسلسل كانت من أجمل الكواليس الّتي شاركت فيها مع فريق العمل وأبطاله، مشيدةً بأخلاق الممثّل عمرو سعد الّذي وصفته بأنّه ودود ومحترم وهو من أذكى الممثّلين وأكثرهم ثقافةً وتواضعًا وواقعيّة وقريب من الجمهور، مؤكّدةً أنّه أحد أسباب مشاركتها في المسلسل.

وأضافت انّ المخرج سامي، هو أيضًا من أسباب مشاركتها في المسلسل مؤكّدةً أنّه بالرّغم من كلّ ما يقال عنه، يخلق حالة إلفة بين الممثّلين، وهو صريح وشفّاف.

كما أشارت بشري، إلى أنّ من أسباب مشاركتها في المسلسل أيضًا أنّه من إنتاج شركة الصّبّاح، الّتي لا تبخل مطلقًا على العمل الفنّيّ مشيدةً باحترامهم للممثّل والتزامهم بالاتفاقات معه، متمنّيةً أن تتعاون مع الشّركة في المستقبل بأعمال قادمة.

وفي سياق الحديث عن دورها في المسلسل، إذ إنّها الوحيدة الّتي لا تصرخ ومصدومة ممّا تراه، أشارت بشرى إلى أنّها قررت بالاتفاق مع المخرج محمّد سامي وأخصائيّة الماكياج أن تظهر في المسلسل على طبيعتها بدون مساحيق تجميل، لافتةً إلى أنّها كانت تجربة مختلفة وواقعيّة، خصوصًا أنّها تلعب دور شخصيّة قادمة من بريطانيا وهي بالتّالي لا تضع الكثير من مساحيق التّجميل.

وعن رأيها بما صرّحت به الممثّلة يسرا في لقاء مع “بصراحة”، بأنّها لا تصدّق أنّ الممثّل أحمد رزق هو ابن إلهام شاهين في المسلسل، أشارت بشرى إلى أنّ هذا الدّور جديد على إلهام شاهين وقد أتقنته بمهارة وهذه كانت رغبة المخرج.

وأضافت “أنّ أجمل ما في إلهام شاهين أنّها تحترم المخرج وتحترم رأيه في أداء الشّخصيّة”.

كما أشادت بعلاقة الصّداقة الطّويلة والجميلة جدًّا الّتي تجمع إلهام شاهين ويسرا والّتي لا تتكرّر كثيرًا

الجدير بالذكر، أنّ مسلسل “سيد النّاس” يشارك في بطولته، إلى جانب عمرو سعد، كلّ من ريم مصطفى، إلهام شاهين، أحمد زاهر، بشري، إنجي المقدم، خالد الصّاوي، صلاح عبد الله، منّة فضالي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، أحمد رزق، محمود قابيل، رنا رئيس، إنجي كيوان، ساندي، جوري بكر، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد،سلوى عثمان وغيرهم. المسلسل من قصّة وإخراج محمّد سامي وإنتاج شركة الصّبّاح.

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