مسلسل حسبة عمري الحلقة العاشرة.. طلاق هند من فاروق بعد اتهامها بالزنا

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل حسبة عمري، أحداث جديدة بعد خلاف روجينا مع زوجها عمرو عبد الجليل والاتفاق على الطلاق، والعمل مكون من 15 حلقة، أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

في إطار ذلك يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل حسبة عمري ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.

مسلسل حسبة عمري

أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل حسبة عمري



شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل حسبة عمري أحداثًا مشوقة، حيث تفاجأت هند بتلقيها بلاغًا من المحامي يفيد بأن زوجها رفع ضدها قضية زنا، بتوكيل من محاميته الخاصة، كان الخبر بمثابة صدمة كبيرة لها، خاصة أنها لم تكن تتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد.



بعد علمه بما حدث، سارع فاروق لمقابلة هند ليقدم لها اعتذاره، موضحًا أن المحامية تصرفت دون علمه أو موافقته لكن هند كانت قد اتخذت قرارها بالفعل، وطلبت الطلاق منه، وهو ما استجاب له فاروق فورًا.

مشاهدة الحلقة العاشرة من مسلسل حسبة عمري

وبعد الانفصال، أبلغا أولادهما بالأمر، بينما بقيت مسألة تقسيم الحقوق بينهما معلقة لحين صدور حكم المحكمة.

رغم دعم صديقتها وشقيقها، رفضت هند العيش مع أي منهما، وقررت اللجوء إلى دار لرعاية السيدات المسنات، حيث وجدت ملجأً هادئًا بعيدًا عن التوترات العائلية.

في محاولة لفهم الوضع أكثر، قررت صديقة هند زيارة الزوجة الثانية لزوجها لكنها وجدت أنها بلا أخطاء واضحة، مما أثار استغرابها وعندما علم الزوج بتلك الزيارة، قرر الرحيل وترك المنزل والعيش مع الزوجة الثانية.

مواعيد عرض مسلسل حسبة عمري والقنوات الناقلة



يبدأ عرض مسلسل حسبة عمري يوم السبت 15 مارس 2025، الموافق 16 رمضان، عبر عدة قنوات ومنصات، حيث جاءت المواعيد كالتالي:

• قناة DMC: الساعة 9:45 مساءً، مع إعادة الحلقات في 8:00 صباحًا و3:45 مساءً.

• قناة CBC: ضمن القنوات الناقلة، لكن لم يُحدد توقيت العرض حتى الآن.

• قناة النهار: يُعرض في تمام 8:00 مساءً.

• منصة Watch It: متاحة للمشاهدة في أي وقت.

مسلسل حسبة عمري

قائمة أبطال مسلسل حسبة عمري

يضم مسلسل حسبة عمري نخبة من النجوم، حيث تتصدر روجينا وعمرو عبد الجليل قائمة الأبطال، إلى جانب كل من: محمود البزاوي، علي الطيب، محمد رضوان، نادين فاروق، نور قدري، عمر رزيق، رانيا فريد شوقي (ضيفة شرف)، إسلام إبراهيم، إلهام شاهين (ضيفة شرف)، من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

قصة مسلسل حسبة عمري

يتناول مسلسل حسبة عمري قضايا المرأة بعد الطلاق، مسلطًا الضوء على رحلة البطلة في استعادة حقوقها بعد زواج استمر 20 عامًا.

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