مسلسل حسبة عمري الحلقة التاسعة.. مكيدة قانونية تفجر الأحداث وفارق يرفض الابتزاز

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حسبة عمري، أحداث جديدة بعد خلاف روجينا مع زوجها عمرو عبد الجليل والاتفاق على الطلاق، والعمل مكون من 15 حلقة، أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

في إطار ذلك يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل حسبة عمري ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل حسبة عمري

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حسبة عمري أحداثًا مشوقة، حيث التقى فاروق (عمرو عبد الجليل) بالدكتورة التي تجسد شخصيتها رانيا فريد شوقي، محاولًا إقناعها بالاستماع إليه بعد الرسالة التي تلقتها من زوجته هند (روجينا) عبر "فيسبوك"، إلا أن الدكتورة رفضت بشدة، مسترجعة خذلانه لها في الماضي عندما لم يحضر يوم كتب الكتاب، لتختتم اللقاء بغضب برمي الماء على ملابسه قبل أن تغادر.

مسلسل حسبة عمري

عاد فاروق إلى منزله ليُفاجأ بأنه أصبحت شقته خالية من الأثاث، في خطوة قام بها محامي هند دون علمها، كرد فعل على اقتراح محامية فاروق بأن يجبر زوجته على دخول "بيت الطاعة"، تصاعد التوتر بعد أن تلقت هند اتصالًا من ابنتها التي عاتبتها بشدة على الموقف.

لم تكتفي محامية فاروق بذلك، بل خططت لمكيدة أخرى، حيث أرسلت رجلًا إلى شقة هند مدعيًا أنه عامل صيانة للغاز، لكنه في الحقيقة كان مستأجرًا لتنفيذ خطة مدبرة، دخل الرجل الشقة، وخلع جزءًا من ملابسه لالتقاط صور مع هند، ليقوم بعدها بإرسال الصور إلى المحامية.

عندما عرضت المحامية الأمر على فاروق وأخبرته بأنها ستستخدم الصور لرفع قضية زنا ضد هند، رفض فاروق بشدة هذه الطريقة القذرة، معلنًا انسحابه من القضية.

شهدت الحلقة تصاعدًا في الأحداث، مما ينبئ بمزيد من المفاجآت والصراعات القادمة بين الشخصيات الرئيسية.

مواعيد عرض مسلسل حسبة عمري والقنوات الناقلة

يبدأ عرض مسلسل حسبة عمري يوم السبت 15 مارس 2025، الموافق 16 رمضان، عبر عدة قنوات ومنصات، حيث جاءت المواعيد كالتالي:

• قناة DMC: الساعة 9:45 مساءً، مع إعادة الحلقات في 8:00 صباحًا و3:45 مساءً.

• قناة CBC: ضمن القنوات الناقلة، لكن لم يُحدد توقيت العرض حتى الآن.

• قناة النهار: يُعرض في تمام 8:00 مساءً.

• منصة Watch It: متاحة للمشاهدة في أي وقت.

قائمة أبطال مسلسل حسبة عمري

يضم مسلسل حسبة عمري نخبة من النجوم، حيث تتصدر روجينا وعمرو عبد الجليل قائمة الأبطال، إلى جانب كل من: محمود البزاوي، علي الطيب، محمد رضوان، نادين فاروق، نور قدري، عمر رزيق، رانيا فريد شوقي (ضيفة شرف)، إسلام إبراهيم، إلهام شاهين (ضيفة شرف)، من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

مسلسل حسبة عمري

قصة مسلسل حسبة عمري

يتناول مسلسل حسبة عمري قضايا المرأة بعد الطلاق، مسلطًا الضوء على رحلة البطلة في استعادة حقوقها بعد زواج استمر 20 عامًا.

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