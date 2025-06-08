كريم عبد العزيز يتصدر شباك تذاكر عيد الأضحى 2025 بفيلمه الجديد "المشروع X"

إيرادات ضخمة في ثاني أيام العيد.. والفيلم يتجاوز 11 مليون جنيه.. يواصل الفنان كريم عبد العزيز تألقه السينمائي، متصدرًا إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى 2025 بفيلمه الجديد "المشروع X"، الذي حقق نجاحًا لافتًا منذ انطلاق عرضه، ويرصد الموجز التفاصيل.

في ثاني أيام العيد، تمكن الفيلم من جمع إيرادات تجاوزت 11 مليون جنيه و100 ألف، بعد بيع أكثر من 89 ألف تذكرة، ما يجعله حتى الآن صاحب المركز الأول بين الأفلام المطروحة في الموسم السينمائي.

أبطال الفيلم وقصته..مزيج من الإثارة والدراما التاريخية

"المشروع X" هو عمل سينمائي ضخم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويضم كوكبة من النجوم بجانب كريم عبد العزيز، أبرزهم ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، هنا الزاهد، ومصطفى غريب.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما التاريخية والتشويق، حيث يجسد كريم عبد العزيز دور عالم مصريات يدخل مغامرة محفوفة بالمخاطر لكشف أسرار غامضة من الماضي، في حبكة تجمع بين الإثارة والمعرفة والتاريخ.

ما يميز الفيلم أيضًا هو تنوع مواقع التصوير، حيث تم تصوير مشاهد في مصر، تركيا، إسبانيا وإيطاليا، ما أضفى بعدًا بصريًا عالميًا وجاذبية إضافية للعمل.

طارق الشناوي ينتقد الأداء التمثيلي رغم نجاح الفيلم

رغم النجاح الجماهيري والإيرادات المرتفعة، لم يخلُ الفيلم من الانتقادات النقدية، حيث صرّح الناقد الفني طارق الشناوي خلال لقاء على برنامج ET بالعربي بأن: "كريم عبد العزيز ليس في أفضل حالاته في هذا العمل".

كما انتقد الشناوي أداء الفنانة ياسمين صبري قائلًا:"قد تكون تعلمت اللكنة، لكن الأهم من اللكنة أن تتعلم التمثيل".

وتفتح هذه التصريحات النقاش حول التوازن بين النجاح التجاري والقبول النقدي، وهو ما يثير جدلًا دائمًا في الساحة السينمائية المصرية.

"المشروع X".. رهان كبير على السينما المصرية الحديثة

يُعد "المشروع X" واحدًا من أضخم إنتاجات العام، ويؤكد على استمرار تطور السينما المصرية من حيث الإنتاج، التقنيات المستخدمة، وتنوع أماكن التصوير. كما يشير إلى عودة النجوم الكبار مثل كريم عبد العزيز لتقديم أعمال بمستوى فني مرتفع، وإن كانت هناك ملاحظات نقدية حول الأداء، فإن الجمهور هو الحكم الأول.

في ظل الإقبال الجماهيري وتصدر شباك التذاكر، يبدو أن الفيلم في طريقه ليصبح الأكثر تحقيقًا للإيرادات خلال موسم العيد، وربما يمتد تأثيره لفترة طويلة بعد انتهاء الموسم السينمائي.

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هنا الزاهد وماجد الكدواني وكريم محمود عبد العزيز ضيوف شرف المشروع X

