فيلم "المشروع X" لكريم عبد العزيز يقترب من خط النهاية..وتشويق يسبق العرض

يواصل النجم كريم عبد العزيز تصوير فيلمه الجديد المنتظر "المشروع X"، والذي يُعد من أضخم الأعمال السينمائية التي ستُعرض خلال موسم عيد الأضحى 2025، ويضم الفيلم نخبة من نجوم الصف الأول، ويجمع بين التشويق، الأكشن، والدراما الإنسانية، وسط توقعات قوية بأن يحقق نجاحًا جماهيريًا ضخمًا فور طرحه.

والفيلم من إنتاج شركة سينرجي فيلمز، وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته كل من أحمد عز، غادة عادل، إياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في دور السينما المصرية والعربية، ويُراهن عليه صنّاعه كواحد من أبرز أفلام الموسم.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

رحلة تصوير متعددة الدول

بدأ تصوير الفيلم منذ عدة أشهر في مواقع مختلفة داخل وخارج مصر، حيث شملت أماكن التصوير: القاهرة، إسطنبول، مدريد، وروما، وهو ما أضفى على الفيلم طابعًا عالميًا من حيث الصورة والإخراج، ويُعد هذا التنوع الجغرافي في مواقع التصوير أحد عناصر التميز التي ينتظرها الجمهور بشغف.

وأكدت مصادر من داخل فريق العمل أن الفيلم يتناول قضية أمنية معاصرة تدور في إطار من الإثارة والمطاردات، مع تسليط الضوء على قضايا التجسس والتحقيقات المعقدة، وهو ما يعكس التوجه الحالي للسينما المصرية نحو الأعمال الكبيرة إنتاجيًا وفنيًا.

كريم عبد العزيز والرهان على النجاح

يمثل فيلم "المشروع X" خطوة جديدة في مسيرة كريم عبد العزيز، الذي يُعد واحدًا من أنجح نجوم السينما في السنوات الأخيرة، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في أفلام مثل "الفيل الأزرق" و"كيرة والجن" و"بيت الروبي"، ويتوقع أن يواصل الفيلم سلسلة النجاحات الجماهيرية والتجارية التي اعتاد عليها النجم المحبوب.

الجمهور يترقب والإيرادات المتوقعة مرتفعة

على الرغم من أن الفيلم لم يُعرض بعد، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية تحقيقه إيرادات ضخمة قد تتجاوز حاجز 100 مليون جنيه، خاصة مع توافر عناصر النجاح التجاري: نجم جماهيري، قصة قوية، إخراج مميز، وتوقيت عرض استراتيجي.

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