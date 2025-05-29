عودة الروح لسينما الأقاليم: «ريستارت» يشعل شاشات العيد بـ40 جنيهًا

في إطار جهود وزارة الثقافة المصرية لنشر الفن السينمائي وتقديم تجربة مشاهدة مميزة بأسعار رمزية، أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة عن بدء عرض فيلم "ريستارت" في 10 محافظات ضمن مبادرة "سينما الشعب"، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

ويأتي عرض الفيلم بسعر موحد للتذكرة يبلغ 40 جنيهًا فقط، في محاولة لتوفير الترفيه الراقي لجميع فئات المجتمع، ودمج الثقافة والفن في الحياة اليومية للمواطن المصري، خاصة في المحافظات البعيدة عن دور العرض التجارية.

ويقدم لكم الموجز التفاصيل .

عرض في 10 مواقع ثقافية

شملت قائمة المحافظات التي يُعرض فيها الفيلم كلًّا من: القاهرة (قصر السينما بجاردن سيتي)، الإسكندرية (قصر ثقافة الأنفوشي)، الزقازيق، دمنهور، طنطا، قنا، أسيوط، شرم الشيخ، الإسماعيلية، والعريش.

ويُعرض الفيلم يوميًا في عدة حفلات تبدأ من الساعة 10 صباحًا وحتى منتصف الليل، لتلبية الإقبال الكبير المتوقع خلال أيام العيد والإجازات الرسمية.

مشروع "سينما الشعب": ترفيه للجميع

تهدف مبادرة "سينما الشعب" إلى تحقيق العدالة الثقافية من خلال تقديم محتوى سينمائي حديث وهادف داخل قصور الثقافة المنتشرة في المحافظات، وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية وزارة الثقافة لتعميم الترفيه الراقي، لا سيما في المناطق التي تفتقر إلى خدمات سينمائية تجارية.

وأكد مسؤولون بالهيئة العامة لقصور الثقافة أن المشروع يلقى تجاوبًا واسعًا من الجمهور، خاصة مع ارتفاع أسعار التذاكر في دور العرض التقليدية، ما يجعل من "سينما الشعب" بديلاً مناسبًا للعائلات والأسر المصرية.

فيلم "ريستارت".. دراما شبابية بتوقيع مصري

ينتمي فيلم "ريستارت" إلى فئة الدراما الشبابية الاجتماعية، ويدور في إطار مشوّق حول عدد من القضايا التي تهم فئة الشباب مثل الأحلام، الصراعات، والتحديات اليومية، وقد حاز الفيلم إشادة نقدية منذ بدء عرضه، نظرًا لتناوله موضوعات قريبة من واقع الجمهور.

وتؤكد وزارة الثقافة استمرار عروض "سينما الشعب" خلال المواسم والأعياد، مع توسيع نطاق العروض لتشمل مزيدًا من المحافظات، إيمانًا منها بدور الثقافة في بناء وعي المجتمع.

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