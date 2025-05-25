إيرادات شباك التذاكر.. "المشروع X" يتصدر و"سيكو سيكو" يفاجئ الجمهور

شهدت دور العرض السينمائي منافسة قوية بين عدد من الأفلام خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط تباين في حجم الإيرادات التي حققتها هذه الأعمال، ويستعرض الموجز تفاصيل الإيرادات.

"المشروع X" يتصدر الإيرادات

واصل فيلم المشروع X تصدره لشباك التذاكر بعد أن حقق، أمس السبت، إيرادات بلغت 4,206,188 جنيه.

الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، هنا الزاهد، ومصطفى غريب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

"سيكو سيكو".. مفاجأة عصام عمر وطه دسوقي

وفي مفاجأة للجمهور، حقق فيلم سيكو سيكو، من بطولة عصام عمر وطه دسوقي، إيرادات بلغت 406,599 جنيه.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا باسم سمرة، تارا عماد، ديانا هشام، علي صبحي، ويظهر الفنان خالد الصاوي كضيف شرف، الفيلم من تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، ومن إنتاج أحمد بدوي بالشراكة مع الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير.

وتدور أحداث الفيلم حول شابين من الطبقة المتوسطة يحصلان على ميراث غير متوقع بعد وفاة عمهما، ليتضح أن الميراث عبارة عن "بضاعة غير قانونية"، ما يدفعهما لتصفيتها من خلال لعبة إلكترونية من ابتكارهما تحت اسم "سيكو سيكو".

"نجوم الساحل" و"الصفا الثانوية بنات".. أرقام متواضعة

أما فيلم نجوم الساحل، فحقق إيرادات بلغت 12,168 جنيه فقط، الفيلم من بطولة أحمد داش، أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد، وعلي السبع، ومن تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.

بينما سجل فيلم الصفا الثانوية بنات إيرادات قدرها 10,162 جنيه.

ويضم الفيلم عددًا من النجوم، منهم علي ربيع، أوس أوس، محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، سارة الشامي، لينا صوفيا، إسراء رخا، وتوانا الجوهري، ومن تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف ضمن الأحداث.

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