منى زكي تتألق في فيلم "الست".. الانتهاء من 50% من أعمال المونتاج

عرض مرتقب لفيلم "الست" في ديسمبر 2025.. انتهت وحدة المونتاج الخاصة بفيلم "الست" من إنجاز 50% من عمليات المونتاج، ليصبح الفيلم في مراحله الأخيرة تمهيدًا لعرضه رسميًا في دور العرض السينمائية خلال شهر ديسمبر المقبل، الفيلم من بطولة النجمة منى زكي، ويُعد أحد أكثر الأعمال الفنية المنتظرة لعام 2025، لما يحمله من قيمة فنية وتاريخية كبيرة، ويرصد الموجز التفاصيل.

فيلم "الست"..سيرة أم كلثوم تعود إلى الشاشة

يجسد فيلم "الست" السيرة الذاتية لكوكب الشرق، الفنانة الراحلة أم كلثوم، حيث تؤدي الفنانة منى زكي دور أم كلثوم في مراحل مختلفة من حياتها. وتُسلط أحداث الفيلم الضوء على مسيرتها الفنية والإنسانية، بدءًا من نشأتها وحتى تحولها إلى رمز عربي في عالم الطرب والموسيقى.

أبطال الفيلم..كوكبة من نجوم الفن المصري

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من ألمع نجوم الفن المصري إلى جانب منى زكي، أبرزهم الفنان أحمد حلمي، محمد فراج، نيللي كريم، سيد رجب، عمرو يوسف، أمينة خليل، عمرو سعد، أحمد داوود، وأحمد خالد صالح.

ويجسد الفنان محمد فراج شخصية الشاعر أحمد رامي، الذي ارتبط اسمه بكثير من أغنيات أم كلثوم الشهيرة. أما الفنان سيد رجب فيلعب دور والدها الشيخ إبراهيم البلتاجي، ويؤدي أحمد خالد صالح دور شقيقها خالد، بينما يظهر عمرو سعد في شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، في مشهد يجسد دعم الدولة لمسيرتها الفنية.

خلف الكواليس.. تأليف وإخراج من العيار الثقيل

الفيلم من تأليف الروائي الشهير أحمد مراد، الذي سبق له أن حقق نجاحات لافتة في السينما من خلال أعمال مقتبسة عن رواياته، أما الإخراج فهو من توقيع المخرج المتميز مروان حامد، المعروف بقدرته على تحويل النصوص الأدبية إلى صور سينمائية بصرية مبهرة، مما يرفع سقف التوقعات بشأن جودة الفيلم المرتقبة.

أهمية العمل واهتمام الجمهور

يحظى فيلم "الست" باهتمام كبير من الجمهور والنقاد، نظرًا لتناول العمل قصة حياة إحدى أبرز الشخصيات الفنية في التاريخ العربي، ولما يمثله من توثيق بصري لسيرة أم كلثوم التي لا تزال تُلهم الأجيال، كما يُعد هذا العمل فرصة للفنانة منى زكي لإبراز قدراتها التمثيلية من خلال تقمص شخصية فنية معقدة وشديدة الرمزية.

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