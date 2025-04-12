موعد عرض فيلم الست في دور السينما.. رحلة صراع وصعود أم كلثوم

تستعد الفنانة منى زكي لتقديم واحدة من أكثر الشخصيات تأثيرًا في التاريخ الفني العربي، من خلال فيلم الست الذي يُسلط الضوء على حياة كوكب الشرق أم كلثوم، العمل لا يكتفي بسرد محطات النجاح، بل يغوص بجرأة في تفاصيل معاناتها الصحية مع مرض نادر هدد صوتها ومسيرتها، في إطار درامي يجمع بين التحدي الإنساني والإبداع الفني.

يرصد الموجز تفاصيل فيلم الست بطولة منى زكي خلال السطور التالية:

موعد عرض فيلم الست

أعلن صناع فيلم الست عن عرض العمل قريبًا في دور السينمات، ومن المقرر عرضه في شهر ديسمبر المقبل، ويُعد هذا العمل تعاونًا فنيًا ضخمًا بين نخبة من النجوم وصُنّاع السينما الكبار.

قصة فيلم الست

يركز فيلم الست على أبرز المحطات التي مرت بها أم كلثوم، بداية من نشأتها الفنية وصعودها إلى قمة المجد، مرورًا بتفاصيل حياتها الشخصية، وحتى مواجهتها الصعبة مع مرض نادر وهو "فرط نشاط الغدة الدرقية"، حيث ترك المرض أثرًا ظاهرًا على ملامحها، وتحديدًا جحوظ العينين، كما هدد أحبالها الصوتية، ما جعل قرار الخضوع للجراحة محفوفًا بالمخاطر.

فيلم الست

تفاصيل شخصية صناع فيلم الست

تُجسد منى زكي شخصية أم كلثوم وهي تصعد إلى المسرح، بينما يملؤها القلق والخوف من تأثير المرض على أدائها. في لحظة استثنائية، تتشابك الذكريات والمشاعر، وتعود بها الذاكرة إلى بداية الرحلة، بينما يملأ تصفيق الجمهور أرجاء المسرح، تلك اللحظة الدرامية تمثل روح الفيلم، وتكشف عن عمق التحدي الذي خاضته الفنانة الراحلة.

الفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته نخبة من أبرز نجوم السينما المصرية، من بينهم محمد فراج، عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، سيد رجب، وأحمد داود، مما يمنح العمل ثقلًا فنيًا وبشائر بتجربة سينمائية استثنائية.

منى زكي تكشف صعوبات فيلم الست

تحدثت منى زكي في تصريحات تليفزيونية عن صعوبة الدور، مؤكدة أنها شعرت في البداية بعدم قدرتها على تجسيد شخصية بحجم أم كلثوم، لكنها وافقت بعد إصرار المخرج مروان حامد، الذي أقنعها بخوض التحدي.

منى زكي

وأضافت: "كنت حاسة إني مش قد الموضوع، لكن مروان أقنعني، وهو كان السبب الرئيسي لقبولي للدور".

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