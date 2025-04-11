عمرو يوسف يعلق على فيلم "6 أيام" ويشيد بأبطاله: "فيلم رايق وحلو"

تصدر فيلم "6 أيام" مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضه على منصات الإلكترونية، برغم لم يحقق النجاح الكبير في دور العرض السينمائي، وفي عيد الفطر نجح الفيلم في جذب تفاعل واسع من الجمهور، ليجذب الأنظار بشكل غير متوقع، يرصد الموجز تفاصيل فيلم "6 أيام" فيما يلي

مشاركة عمرو يوسف وتقديره لأبطال فيلم "6 أيام"

حرص الفنان عمرو يوسف على إبداء رأيه في فيلم "6 أيام" عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث نشر بوستر الفيلم وعلق عليه قائلاً: "فيلم رايق وحلو أوي، وأحلى وأصعب من "ولاد شمس" اللي كسر الدنيا."

كما هنأ الفنانة آية سماحة على دورها المتميز في الفيلم، مشيدًا بتطورها كممثلة.

وأثنى أيضًا على المخرج كريم شعبان، مما أضفى طابعًا من التقدير على العمل بأكمله.

فيلم 6 أيام

رد فعل أبطال الفيلم على دعم عمرو يوسف

الفنان أحمد مالك والفنانة آية سماحة لم يخفيا سعادتهما بتعليق عمرو يوسف، حيث عبرا عن شكرهما لدعمه لهما وللفيلم.

وأكد كلاهما أن كلمات يوسف كانت بمثابة وسام على صدريهما، مما يعكس روح التعاون والدعم بين نجوم الفن.

إيرادات فيلم "6 أيام" وتقييم النقاد

على الرغم من إشادة النقاد بالفيلم، وعلى رأسهم الناقد طارق الشناوي، إلا أن إيرادات الفيلم لم تكن بمستوى التوقعات، حيث حقق في أول يوم عرض له 384 ألفًا و716 جنيهًا فقط، ليحتل المركز الرابع في شباك التذاكر.

هذه الأرقام لم تعكس حجم الإشادات التي تلقاها الفيلم من النقاد والجمهور.

عمرو يوسف يواصل تصوير فيلم "درويش"

من جهة أخرى، يواصل عمرو يوسف تصوير فيلمه الجديد "درويش"، والذي يشارك فيه إلى جانب نخبة من النجوم المصريين. وقد أعلن مؤخرًا انضمام الفنان هشام ماجد إلى أبطال العمل، حيث نشر صورًا من كواليس التصوير عبر حسابه في إنستجرام، مقدمًا شكره لماجد على انضمامه للعمل، الفيلم يعد من الأعمال المنتظرة التي سيتم عرضها قريبًا في دور السينما.

فيلم درويش

تفاصيل فيلم "درويش" وأبطاله

"درويش" هو فيلم من بطولة عمرو يوسف والفنانة دينا الشربيني، إلى جانب تارا عماد، خالد كمال، ومحمد شاهين، مع انضمام الفنان هشام ماجد مؤخرًا إلى العمل، يترقب الجمهور مشاهدة هذه التشكيلة المميزة من النجوم في هذا الفيلم المنتظر.

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