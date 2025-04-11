فيلم "سيكو سيكو" يواصل تصدر شباك التذاكر ويقترب من 90 مليون جنيه

نجح فيلم "سيكو سيكو" في فرض نفسه على الساحة السينمائية، ليواصل تصدره شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه خلال موسم عيد الفطر لعام 2025، ولاقى الفيلم رواجًا كبيرًا بين الجمهور، بفضل قصته المختلفة وأداء أبطاله، ليحقق إيرادات قاربت الـ90 مليون جنيه رصدها الموجز، ويثبت مكانته كواحد من أنجح أفلام الموسم.

فيلم سيكو سيكو

قصة فيلم سيكو سيكو بروح كوميدية شبابية

تدور أحداث فيلم "سيكو سيكو" في إطار اجتماعي كوميدي، حول شابين من طبقة متوسطة، يواجهان تحديات الحياة بطريقة ساخرة وذكية، أحدهما يعمل في شركة شحن ويعيش حياة روتينية، بينما الآخر مدمن لألعاب الفيديو ويقضي أغلب وقته في العالم الافتراضي لكن مصادفة غريبة تقودهما إلى الدخول في مشكلة كبيرة، تكشف عن مواقف خطيرة ومليئة بالمفاجآت، ليجد الثنائي نفسيهما في سباق ضد الزمن للخروج من الورطة بأقل الخسائر الممكنة.

نجوم فيلم سيكو سيكو

يجمع "سيكو سيكو" بين مجموعة مميزة من النجوم الشباب والمخضرمين، وعلى رأسهم عصام عمر وطه دسوقي، اللذان شكّلا ثنائيًا لافتًا جذب إعجاب الجمهور، يشاركهما البطولة كل من علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، ومحمود صادق حدوتة، إلى جانب عدد آخر من الوجوه الصاعدة، الفيلم من تأليف محمد الدباح، الذي قدم سيناريو متوازن يجمع بين الضحك والتشويق، بينما تولى الإخراج عمر المهندس، الذي نجح في تقديم عمل بصري ممتع وإيقاع سريع حافظ على اهتمام الجمهور طوال مدة العرض، وقد انعكست هذه التوليفة على تفاعل المشاهدين الإيجابي، وتكرار مشاهدتهم للفيلم.

فيلم سيكو سيكو

إيرادات قياسية تؤكد نجاح جماهيري واسع

منذ طرحه في دور العرض، استطاع "سيكو سيكو" أن يحقق قفزات سريعة في الإيرادات، حيث اقترب من حاجز 90 مليون جنيه، في وقت قصير، مما جعله يتفوق على العديد من الأفلام المنافسة في الموسم ذاته.

ويُتوقع أن يستمر الفيلم في تحقيق أرقام أكبر خلال الأسابيع المقبلة، مع اتساع قاعدة جمهوره واعتماد التوصية الشفهية كعامل رئيسي في نجاحه.



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