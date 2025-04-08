فيلم أكشن يتصدر المشاهدة ومشهد ساخر يتحول لترند.. أحمد حاتم في دائرة الضوء

حقق فيلم "حسن المصري" للفنان أحمد حاتم نجاحًا كبيرًا بعد تصدره قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة على منصة نتفليكس في مصر، في وقت يتزامن مع تفاعل واسع من الجمهور على أحد مشاهد مسلسل "إخواتي" الذي يشارك فيه كضيف شرف، ما بين أداء تمثيلي ملفت في السينما وظهور مؤثر على الشاشة الصغيرة، يواصل حاتم ترسيخ مكانته كأحد أبرز نجوم الساحة الفنية حاليًا.

نجاح لافت لفيلم "حسن المصري" على نتفليكس للفنان أحمد حاتم

أثبت فيلم "حسن المصري" للفنان أحمد حاتم قدرته على جذب المشاهدين، حيث احتل المرتبة الأولى بين الأفلام الأعلى مشاهدة في مصر على منصة نتفليكس العالمية، ورصد ذلك الموجز.

العمل ينتمي لنوعية الأكشن والتشويق، ويروي قصة "حسن المصري"، مسئول الحراسات الخاصة الذي يسافر إلى لبنان بحثًا عن بداية جديدة مع حبيبته، قبل أن يتورط في صراع خطير مع واحد من أخطر تجّار السلاح في المنطقة، لتتحول رحلته إلى مهمة انتحارية محفوفة بالمخاطر.

صناع فيلم "حسن المصري"

الفيلم من بطولة أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، وفريال يوسف. كتب القصة نورا لبيب، وكتب السيناريو والحوار سمر طاهر، فيما أخرج الفيلم سمير حبشي. ويُعد الفيلم تعاونًا ضخمًا بين عدد من شركات الإنتاج منها أفلام مصر العالمية، نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.

أحمد حاتم

أحمد حاتم في انتظار "الملحد" وتفاعل كبير على السوشيال ميديا

بالتوازي مع نجاح "حسن المصري"، ينتظر أحمد حاتم عرض فيلمه الجديد "الملحد"، الذي يشاركه في بطولته نخبة من النجوم أبرزهم محمود حميدة، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، وصابرين، الفيلم يُنتظر أن يثير الجدل لما يحمله من طروحات جريئة ومضمون فلسفي عميق.

أما على منصات التواصل الاجتماعي، فقد خطف أحمد حاتم الأضواء من خلال مشهد مقتله في مسلسل "إخواتي"، حيث تم وضع جثته داخل الثلاجة بطريقة أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، الذي تعامل مع المشهد بروح دعابة مميزة.

مشهد الثلاجة يثير ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي

كشف مخرج مسلسل "إخواتي" محمد شاكر خضير، في لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، أن المشهد الذي أثار الجدل لم يُصوّر بأحمد حاتم نفسه، بل تم استخدام دمية تشبهه، وقال: "المشهد الحقيقي كان لحظة وضعه في الثلاجة، وبعدها استخدمنا دُمية لأنه ضيف شرف ومحبتناش نرهقه بمشهد طويل، وهو ما كانش معترض خالص".

مسلسل إخواتي

تعليقات الجمهور الساخرة تشعل المنصات

جاءت تعليقات الجمهور على المشهد طريفة، حيث كتب أحدهم: "مسلسل إخواتي حطين نص بطيخة وكبوتشي وعلبة حلاوة فوق جثة أحمد حاتم ومش خايفين ريحة الجثة تكرف على الأكل"، وآخر قال: "ده أحمد حاتم وهو بيتفك بأطباق فول وطعمية بعد ما اتقتل"، في موجة من المزاح التي تحولت لترند مصغر على المنصات.

صناع مسلسل "إخواتي" وأحداثه

مسلسل "إخواتي" من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير، ويشارك في بطولته كندة علوش، نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، ومحمد ممدوح.

تدور أحداثه حول أربع شقيقات يُعانين من رهاب اجتماعي في التعامل مع الرجال، وتتصاعد وتيرة الأحداث بعد مقتل زوج إحداهن، ما يدفعهن للاتحاد في محاولة لتبرئة أختهم من تُهمة القتل.

حقق العمل انتشارًا واسعًا خلال عرضه في النصف الأول من رمضان 2025، بفضل حبكته المشوقة وأداء أبطاله المميز، ليكون من أبرز إنتاجات الموسم الدرامي الرمضاني.

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