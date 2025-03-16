أحداث مسلسل اخواتي الحلقة الأخيرة.. جيهان الشماشرجي تتجاوز الماضي وتصطلح مع إخوتها وترتبط بنجاتي

تصاعدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل اخواتي، الذي تم عرضهت على شاشة dmc، والعمل مكون من 15 حلقة، مما أثارت أحداث العمل تشويق الجمهور في النصف الأول من شهر رمضان.

يرصد الموجز، أبرز أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل إخواتي خلال السطور التالية.

مسلسل إخواتي

ملخص أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل إخواتي



شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل إخواتي تطورات مثيرة، حيث اكتشفت جيهان الشماشرجي حقيقة أشقائها الثلاثة الذين قتلوا زوجها، وبعدما حققت كل أحلامها، قررت الانتقام منهم، مدمرة حياتهم كما فعلوا بها.

في سياق آخر، حاولت نيللي كريم العثور على الفستان الذي يحتوي على الألماس، والذي أخذته جيهان لترتديه أثناء رقصها مع الفرقة، وعندما ذهبت نيللي إلى الكواليس، فوجئت بعدم وجود الفستان، واضطرت جيهان لارتداء فستان آخر.

لاحقًا، وجدت كندة علوش الفستان بحوزة زوجها، فأخرجوا الألماس منه وأخذوه إلى المسرح، حيث نادوا على جيهان لارتدائه، وبالفعل، تألقت خلال العرض الاستعراضي.

على الجانب الآخر، عثرت روبي على حقيبة مليئة بالمال داخل سيارتها، لكنها قررت إعادتها إلى صاحبها، الذي عرض عليها مكافأة كبيرة، لكنها رفضت.

أما نيللي كريم، فذهبت إلى طبيبة نفسية بعدما شعرت بالضيق من عمليات التجميل التي أجرتها، معبرة عن رغبتها في العودة إلى طبيعتها، في الوقت نفسه، افتتحت محلًا لتأجير فساتين الزفاف.

عادت روبي للعمل على سيارتها، بينما حاولت كندة علوش تبني طفل، لكنها لم تتمكن من ذلك، فقررت العمل في دار أيتام، في حين عاد زوجها إلى عمله السابق كحانوتي.

في ختام الحلقة، تصالحت جيهان الشماشرجي مع أخواتها، وحلمت بأن شخصًا يطرق بابها ليطلب يدها للزواج، وسرعان ما تحقق هذا الحلم عندما جاء نجاتي، مدير الفرقة، ليطلب الزواج منها، لتكون هذه النهاية المفاجئة لمسلسل مليء بالإثارة والتشويق.

مسلسل إخواتي

قائمة أبطال مسلسل اخواتي

يشارك في بطولة مسلسل اخواتي، نخبة من نجوم الدراما، من بينهم نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، كندة علوش، أحمد حاتم، ثراء جبيل، عفاف رشاد، علي صبحي، نبيل عيسي، ومحمد ممدوح، المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر.



موعد إعادة عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل إخواتي

عرضت الحلقة الأخيرة من مسلسل إخواتي على شاشة dmc الفضائية، أمس السبت في الساعة السابعة مساءً وتم اعادتها اليوم في الساعة الواحدة والنصف مساءً، وفي الساعة التاسعة صباحا.

قصة مسلسل إخواتي

تدور قصة مسلسل إخواتي حول نجلاء، سهى، ناهد، وأحلام، أربع شقيقات يواجهن العديد من التحديات في حياتهن، لكن الحدث المفصلي الذي يغير مجرى الأمور هو وقوع جريمة قتل غامضة.

تجد نجلاء نفسها متهمة بجريمة لم ترتكبها، مما يدفع الأخوات إلى الاتحاد من أجل كشف الحقيقة وإثبات براءتها، وسط صراعات أسرية وتطورات مثيرة تزيد من حدة التشويق.



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