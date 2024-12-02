قبل عرضه.. التفاصيل الكاملة لفيلم الست بطولة منى زكي

استعدادًا لحدث سينمائي ضخم، كشفت الشركة المنتجة لفيلم الست عن تفاصيل جديدة حول العمل المنتظر، الذي يتناول جوانب مثيرة ومختلفة من حياة الأسطورة أم كلثوم، مع نخبة من ألمع نجوم الفن، في خطوة أولى لجذب الأنظار، سيتم عرض 18 دقيقة من الفيلم ضمن فعاليات مهرجان مراكش السينمائي الدولي، تمهيدًا لإطلاقه في دور العرض.

تفاصيل العرض وإطلاق الفيلم



ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل المتعلقة بفيلم الست، من المقرر أن يبدأ عرض الفيلم بشكل كامل في دور السينما بمصر ودول الخليج، حيث حُدد شهر يونيو المقبل كموعد مبدئي للإصدار.

من فيلم الست

تفاصيل الشخصيات الرئيسية لأبطال فيلم الست

تلعب منى زكي، خلال الأحداث شخصية أم كلثوم في مرحلة عمرية معينة، حيث يعتمد العمل على فترة محددة من حياتها بدلاً من تقديم سيرة ذاتية تقليدية لها.

سيد رجب

ويظهر سيد رجب خلال الأحداث يجسد شخصية والد أم كلثوم الذي يدعى إبراهيم البلتاجي، وهو دور سبق أن قدمه الفنان الراحل حسن حسني في مسلسل"كوكب الشرق".

ويلعب أحمد خالد صالح خلال الأحداث دور شقيقها الذي يدعى الشيخ خالد البلتاجي، الذي لعب دورًا كبيرًا في دعمها، ورافقها حتى وفاته أثناء رحلة علاجها في ألمانيا.

محمد فراج

ويظهر محمد فراج خلال الأحداث بشخصية الشاعر أحمد رامي، الذي قام بكتابة العديد من الأغاني الشهيرة، وكان يظهر مشاعر خاصة تجاهها.



ويلعب عمرو سعد خلال الأحداث دور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، مما يعكس العلاقة الوثيقة بين أم كلثوم وزعيم تلك الحقبة، ودورها المؤثر في الوجدان الوطني.

فيما تقدم أمينة خليل شخصية ضيفة شرف وهي سيدة أرستقراطية تظهر في حفلات أم كلثوم.

منى زكي

أبطال فيلم الست

الفيلم يضم مجموعة من أبرز نجوم الفن كضيوف شرف، من بينهم أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، نيللي كريم، عمرو سعد، بجانب سيد رجب، محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، وهو من تأليف الكاتب أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

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