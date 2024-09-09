أحمد مراد: الفيل الأزرق3 هيفاجئكم وفيلم الست هيكشف غموض أم كلثوم

في مقابلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، فتح السيناريست أحمد مراد النقاب عن بعض كواليس أفلامه القادمة، بما في ذلك فيلم "الفيل الأزرق 3" الذي يتصدر قائمة الانتظار لجمهور السينما، وفيلم "الست" الذي يروي سيرة حياة كوكب الشرق أم كلثوم.



في إطار ذلك، يرصد الموجز التفاصيل كاملة في السياق التالي

تفاصيل "الفيل الأزرق 3"

كشف أحمد مراد أن العمل على فيلم "الفيل الأزرق 3" يسير بخطى متسارعة، حيث انتهى من كتابة النسخة الأولى من السيناريو ويعمل حاليًا على النسختين الثانية والثالثة.

وأشار إلى أن العمل على عدة نسخ من السيناريو يهدف إلى تحسين العمل السينمائي بشكل مستمر، مما يساعد في الوصول إلى النسخة النهائية المثلى قبل بدء التصوير.

الفيل الأزرق 3

وأضاف مراد أن الفيلم سيشهد تقديم مفاجآت جديدة تهدف إلى تعزيز تجربة المشاهدين، مؤكدًا على أن فريق العمل بقيادة المخرج مروان حامد يسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لديه.

تصوير سيرة أم كلثوم بأحدث التقنيات

أما بالنسبة لفيلم "الست"، الذي يتناول سيرة حياة أم كلثوم، فقد أكد أحمد مراد أن العمل عليه قد بدأ مؤخرًا.

الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته منى زكي بدور أم كلثوم، إلى جانب مجموعة من النجوم مثل محمد فراج، سيد رجب، أحمد خالد صالح، وتامر نبيل، فضلاً عن مجموعة من ضيوف الشرف البارزين مثل كريم عبدالعزيز، أحمد حلمي، عمرو سعد، نيللي كريم، وأمينة خليل.

وأشار مراد إلى أن الفيلم يحظى بدعم كبير من هيئة الترفيه السعودية، التي ستلعب دورًا مهمًا في إنتاج الفيلم.

أم كلثوم ومنى زكي

وأوضح أن فكرة تقديم فيلم عن أم كلثوم نشأت خلال تصوير فيلم "كيرة والجن"، حين كان الفريق يعمل على مشهد في كافيه ريش، المكان الذي كانت تغني فيه أم كلثوم.

وتابع مراد قائلاً إن قراءة مذكرات أم كلثوم كشفت له جوانب جديدة في حياتها، معتبراً إياها شخصية غامضة وقوية تحمل الكثير من الأسرار.

اعتذار ريهام عبد الغفور

تجدر الإشارة إلى أن فيلم "الست" واجه بعض التحديات منذ الإعلان عنه، بما في ذلك هجوم واسع النطاق على السوشيال ميديا بعد اختيار منى زكي لتجسيد شخصية أم كلثوم.

وقد زادت الأوضاع تعقيدًا بعد اعتذار الفنانة ريهام عبد الغفور عن الفيلم، بسبب تداخل مواعيدها مع عمل آخر ستشارك فيه خلال رمضان المقبل تحت عنوان "ظلم المصطبة".

وأكدت عبد الغفور أنها كانت تأمل في العمل مع منى زكي، ولكن التزاماتها الأخرى حال دون تحقيق ذلك.

ريهام عبد الغفور

الفيلم "الست" يُنتج بتكلفة إنتاجية ضخمة، ويستخدم أحدث التقنيات في المكياج والصوت لتحقيق أقصى درجات الدقة والجودة في تصوير حياة أم كلثوم.

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