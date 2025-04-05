منى زكي تترقب عرض 4 أعمال سينمائية.. إليك تفاصيلها

تصدر اسم الفنانة منى زكي، تريند محرك البحث "جوجل"، عقب ظهورها برفقة عدد من نجوم الفن منهم غادة عادل، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، محمد شاهين، وكان معهم أيضًا الإعلامية إنجي علي.

وتنتظر منى زكي، حالياً عرض مجموعة مميزة من الأعمال السينمائية التي انتهت من تصوير بعضها مؤخراً فيما تواصل التحضير والتصوير للبعض الآخر، ويرصد موقع الموجز في السطور التالية أبرز الأعمال التي تنتظر عرضها.

فيلم الست

منى زكي انتهت مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديد "الست"، الذي يستعرض السيرة الذاتية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وهو يُعد من أضخم الإنتاجات في الفترة الأخيرة، ويأتي بدعم من هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ويشاركها في بطولة العمل محمد فراج، سيد رجب، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، بجانب ظهور خاص عدد من ضيوف الشرف مثل كريم عبدالعزيز، أحمد حلمي، عمرو سعد، نيللي كريم، أمينة خليل، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

منى زكي

فيلم رزق الهبل

كما تنتظر منى زكي أيضًا عرض فيلمها الجديد رزق الهبل، التي انتهت من تصويره مؤخرًا، والفيلم يناقش الفيلم قضايا اجتماعية هامة مثل التنمر الإلكتروني، في إطار كوميدي خفيف، وتظهر خلاله بشخصية امرأة تعمل في مجال التسويق العقاري، بينما يلعب محمد شاهين دور زوجها، والفيلم بطولة محمد شاهين، انتصار، طه دسوقي، رحمة أحمد، سماح أنور، وهو من تأليف جورج عزمي، إخراج سارة نوح، ومن إنتاج شاهيناز العقاد.

فيلم لعب عيال

كما تواصل منى زكي حاليًا التحضير لفيلم جديد يجمعها بالفنان كريم عبدالعزيز تحت عنوان "لعب عيال"، والفيلم تدور أحداثه عن زوجين يعانيان من فتور العلاقة بعد سنوات طويلة من الزواج، في قالب لايت كوميدي، يشاركهما في البطولة محمد ممدوح، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، ومن المنتظر أن ينطلق تصويره قريبًا.

منى زكي

فيلم الجواهرجي

أما فيلم "الجواهرجي"، فقد انتهت منى زكي من تصويره منذ فترة، وينتظر الجمهور طرحه بعدما تأجل عرضه لظروف مختلفة، من بينها وفاة الفنان أحمد حلاوة، أحد أبطاله، والفيلم يجمعها بمحمد هنيدي وهو عمل اجتماعي كوميدي يتناول مشكلات الحياة الزوجية، ويضم نخبة من النجوم مثل لبلبة، أحمد السعدني، باسم سمرة، تارا عماد، أحمد حلاوة، وهو من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.



فيلم رحلة 404

وكان آخر أعمال منى زكي السينمائية فيلم رحلة 404 وهو بطولة محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، سماء إبراهيم، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

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