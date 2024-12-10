منى زكي:إلهام ويسرا وليلى علوي سر نجاحي وأحمد حلمي الناقد الأول لأعمالي

عاشت الفنانة منى زكي لحظات استثنائية خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث تم تكريمها بجائزة "اليسر الفخرية" تقديراً لدورها في فيلم رحلة 404، الفيلم الذي لاقى نجاحاً واسعاً أثناء عرضه، أضاف صفحة جديدة إلى سجل إنجازات منى زكي، التي أصبحت واحدة من أبرز نجمات الفن المصري والعربي.

يرصد موقع الموجز أبرز تصريحات منى زكي الأخيرة بعد تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

منى زكي

منى زكي، التي ظهرت في الحفل بإطلالة أنيقة تليق بمكانتها، لم تستطع إخفاء مشاعرها الجياشة، وقالت في تصريحاتها: "قلبي بيرتعش من إحساس الحب اللي وصلني من كل الناس ده شرف كبير بالنسبة لي وحاجة ما تتوصفش".

دعم من الأسماء الكبيرة في الفن

خلال حديثها، أشارت منى زكي إلى الدور الكبير الذي لعبته بعض من أيقونات الفن المصري في مسيرتها.

وأضافت: "مقدرش أنكر إزاي إلهام شاهين، ويسرا، وليلى علوي وقفوا جنبي. أنا اتعلمت منهم مش بس حب الفن، لكن كمان احترامه والعمل عليه بإخلاص".

أوضحت منى زكي أن هؤلاء النجمات كن بمثابة مصدر إلهام وداعم قوي لها خلال مشوارها الفني.

رسالة تقدير للنجوم الشباب

وفي خطوة تعكس تواضعها ورؤيتها الإيجابية، وجهت منى زكي رسالة شكر للجيل الجديد من الفنانين، مشيرة إلى أنهم شركاء في نجاحها الفني وقالت: "النجوم الشباب موهبتهم كبيرة جدًا، وأنا شايفة إن نجاحي في أعمالي مرتبط بمساهمتهم في تقديم الأداء الأفضل".

أحمد حلمي: "بنقد منى كمتفرج"

لم يكن ظهور منى زكي في الحفل هو الوحيد الذي لفت الأنظار، فقد كان زوجها الفنان أحمد حلمي حاضراً بقوة بتصريحاته الداعمة، خلال حديثه في نفس اللقاء، كشف حلمي عن دوره كناقد لأعمال منى، قائلاً: "بنقد أعمالها بروح الحبيب والزوج، بنقدها كمتفرج ومشاهد، مش كممثل أو حد فاهم في الفن دايماً بحاول أوصلها وجهة نظري علشان هي توصل للأفضل".

منى زكي: "أحمد هو الملك بتاعي"

منى زكي لم تفوت الفرصة للتعبير عن امتنانها الكبير لدعم زوجها، مؤكدة أنه يمثل لها أكبر دافع للنجاح.

وأضافت: "أحب أشكر جوزي لإنه أكبر داعم ليا، وأكتر حد محب وقف جنبي وساندني هو الملك بتاعي وأنا بحبك جدًا" وكانت كلماتها مليئة بالحب والامتنان، مما يعكس عمق العلاقة التي تجمعهما.

فخر أحمد حلمي بزوجته

في لقاء آخر مع قناة ET بالعربي، تحدث أحمد حلمي عن فخره بمنى زكي، مؤكداً أن حب الجمهور لها هو أعظم إنجاز.

وقال: "من أول ما الناس صقفتلها حسيت بفخر كبير أصل الفن مفهوش واسطة، أكبر حاجة ممكن يحققها الفنان هي حب الجمهور، وده شوفته مع منى لما الجمهور استقبلها بالتصفيق بعد حصولها على الجائزة".

منى زكي

منى زكي: "سند حياتي"

في ردها على كلمات أحمد حلمي، عبّرت منى زكي عن عمق تقديرها له، قائلة: "هو سندي في الدنيا. مش بس زوجي، لكن كمان أعظم داعم وصديق" حيث عكست تصريحاتها مدى التفاهم والحب الذي يجمعهما، ليصبحا نموذجاً يُحتذى به في الوسط الفني.

أثر التكريم على منى زكي

تكريم منى زكي لم يكن مجرد لحظة عابرة، بل مثل محطة فارقة في مسيرتها الفنية، حيث أعادت التأكيد على التزامها بتقديم فن هادف ومؤثر.

وقالت في ختام تصريحاتها: "كل تكريم بحصل عليه هو مسؤولية أكبر، لكن حب الجمهور هو المكافأة الحقيقية اللي بعيش عشانها".

هذا الحفل لم يكن مجرد مناسبة للاحتفال، بل كان فرصة لإبراز قيم الحب والدعم بين الفنانين، ليبقى اسم منى زكي محفوراً في قلوب محبيها كرمز للفن الراقي والالتزام.

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