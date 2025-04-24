فيلم سيكو سيكو يحصل على أعلى إيرادات في السينما المصرية.. إليك التفاصيل

فيلم سيكو سيكو.. في سباق شرس بين أفلام عيد الفطر 2025، واصل فيلم سيكو سيكو تصدره لقائمة الإيرادات محققًا أرقامًا قياسية بلغت نحو مليون و830 ألف جنيه، ليُحافظ بذلك على الصدارة للأسبوع الثالث على التوالي.

ويستعرض الموجز في هذا التقرير كافة التفاصيل حول فيلم سيكو سيكو.

إيرادات فيلم سيكو سيكو

ارتفعت إجمالي إيرادات فيلم سيكو سيكو حتى الآن إلى 135 مليونًا و764 ألف جنيه، وهو ما يعادل مليون و44 ألفًا و443 تذكرة تم بيعها، في إنجاز يُقربه من تحقيق رقم قياسي جديد في تاريخ السينما المصرية.

فيلم سيكو سيكو

أبطال فيلم سيكو سيكو

الفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ويشارك في بطولته عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، ومحمود صادق حدوتة. كما يظهر خلال أحداث الفيلم عدد من ضيوف الشرف، من بينهم باسم سمرة وخالد الصاوي.

تدور قصة "سيكو سيكو" حول شخصيتين رئيسيتين يجسدهما عصام عمر وطه دسوقي، حيث يعمل الأول في شركة شحن، ويؤدي الثاني شخصية Gamer. يتورط الثنائي في مشكلة معقدة تقودهما إلى سلسلة من المواقف المشوقة، ويدخلان في صراع محموم للخروج منها بأقل خسائر ممكنة، في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والدراما.

فيلم سيكو سيكو

قائمة أفلام عيد الفطر 2025

يتربع فيلم "سيكو سيكو" على قمة شباك التذاكر خلال موسم عيد الفطر 2025، متفوقًا على أفلام أخرى تشارك في الموسم مثل "مدرسة الصفا الثانوية" للفنان علي ربيع، "نجوم الساحل" بطولة أحمد داش، "استنساخ" بطولة سامح حسين، وفيلم "فار بـ 7 أرواح" الذي يُعرض تكريمًا للراحل سليمان عيد.

عصام عمر: الشخصية تشبهني والفيلم حالة مختلفة

عبّر الفنان عصام عمر عن سعادته الكبيرة بنجاح الفيلم، وأشاد بتعاونه مع الفنان طه دسوقي، مؤكداً أن الفيلم تجربة مختلفة وجديدة عليه تمامًا. وأوضح أن السيناريو جذبه من اللحظة الأولى، مشيرًا إلى أن شخصية "يحيى" التي يجسدها في الفيلم قريبة منه كثيرًا في الواقع، فهو شاب طموح يسعى وراء أحلامه ويواجه التحديات بشجاعة.

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